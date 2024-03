Para além da imaginação: esta é a imagem mais impressionante da Terra capturada pela NASA

Em 1946, a primeira fotografia da Terra do espaço foi tirada. Este marco foi alcançado graças a uma câmera localizada em um foguete V-2 lançado do deserto de White Sands, Novo México, Estados Unidos, e entrou para a história pela complexidade da missão. No entanto, desde aquele momento, já se passou bastante tempo. A tecnologia é muito mais avançada do que naquela época e, além do nosso planeta, a verdade é que temos fotos de tudo.

Nesse contexto, desenterramos uma curiosa fotografia revelada pela NASA no século XX. Chama a atenção, em primeiro lugar, pela distância de onde foi tirada: 6 bilhões de quilômetros. E junto a isso, destaca-se como um símbolo ao nos lembrar onde estamos localizados no universo.

NASA Primeira foto da Terra

A foto mais impressionante da Terra do espaço

Tirada há 34 anos na borda do sistema solar, esta imagem foi alcançada graças à sonda Voyager I e à engenhosidade do falecido Carl Sagan, que propôs girar a câmera para fora para capturá-la. E claro, é uma clara demonstração e reforço de quão pequeno é o mundo, tanto que pode ser reduzido a um ponto solitário no céu.

Como mencionado anteriormente, esta foto, batizada de “Pálido Ponto Azul”, foi capturada a 40 unidades astronômicas do sol, e considerando que cada unidade astronômica equivale a cerca de 150 milhões de quilômetros, então pode-se dizer que estava a 6 bilhões de quilômetros da Terra, em um ponto localizado além da órbita de Netuno.

“É a casa. Nós somos. Nele, todos aqueles que você ama, todos que já ouviu falar, cada ser humano que já existiu e viveu sua vida”, acreditava Sagan, destacando o quão pequeno nosso planeta pode ser dependendo da perspectiva.