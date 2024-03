O Telegram está oferecendo ser usuário premium de graça

O Telegram surgiu como uma alternativa a outros aplicativos de mensagens, destacando-se por seu foco em a privacidade e segurança dos dados dos usuários. O serviço ganhou popularidade rapidamente devido à sua interface intuitiva, funcionalidades inovadoras como chats secretos e a capacidade de enviar arquivos grandes. Ao longo dos anos, o Telegram evoluiu para incluir recursos adicionais, como canais de transmissão e bots, tornando-se uma plataforma multifacetada para comunicação e troca de informações.

No entanto, também enfrentou controvérsias devido ao seu foco em privacidade e segurança, particularmente em relação à sua resistência em compartilhar dados com autoridades governamentais. Embora tenha ganhado seguidores entusiasmados por seu compromisso com a proteção da privacidade dos usuários, também enfrentou críticas por seu potencial uso por parte de grupos extremistas e criminosos.

Na mesma linha, recentemente o Telegram lançou uma nova função chamada Programa de Login P2P (Peer-to-Peer) para usuários do Android. Esta função tem como objetivo oferecer assinaturas gratuitas do Telegram Premium para alguns usuários, mas tem gerado preocupações quanto à privacidade e aos custos associados. A função permite que os usuários façam login no Telegram por meio de códigos de uso único (OTP) enviados via SMS. Isso implica que o número de telefone é usado como um canal para enviar códigos de verificação para outros usuários que desejam fazer login no aplicativo.

Premium... Mas a que custo?

Embora a possibilidade de autenticação adicional seja positiva, existem algumas desvantagens significativas. Por um lado, os usuários são responsáveis pelos custos associados ao envio dessas mensagens, incluindo possíveis tarifas de mensagens internacionais. Além disso, os termos de serviço do Telegram para essa função permitem que tanto o remetente quanto o destinatário vejam os números de telefone um do outro, o que levanta preocupações sobre privacidade e possíveis casos de assédio ou spam.

O Telegram, no entanto, oferece uma recompensa tentadora para aqueles que participam do Programa P2PL: uma assinatura gratuita do Telegram Premium. A empresa fornece códigos de presente para assinaturas mensais gratuitas do Telegram Premium para aqueles que atingem uma certa cota de OTPs enviados, oferecendo vantagens como a capacidade de carregar arquivos maiores, downloads mais rápidos, transcrições de mensagens de voz e vídeo e acesso a adesivos e ícones premium.

Embora a oferta do Telegram possa ser atraente, os usuários devem considerar cuidadosamente os possíveis riscos para a privacidade e os custos associados antes de participar do Programa P2PL.