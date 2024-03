O impressionante ‘tubarão fantasma’ com uma cabeça enorme e olhos translúcidos

Uma criatura marinha de aparência assustadora, descrita como “tubarão fantasma”, foi descoberta ao largo da costa da Tailândia. Esta espécie nunca antes vista tem uma cabeça gigante, olhos iridescentes enormes e barbatanas plumosas, e foi encontrada espreitando nas profundezas do Mar de Andamão. Os cientistas dizem que a elusiva criatura, chamada Chimaera supapae, é um peixe cartilaginoso da ordem dos peixes mais antigos que existem hoje, os Chimaeriformes.

Eles devem seu nome à Quimera, um monstro grego formado por partes de diferentes criaturas. Os peixes antigos são parentes distantes dos tubarões e arraias, conforme relata Live Science. A descoberta foi publicada no início deste mês na revista Raffles Bulletin of Zoology.

O autor principal e diretor do programa do Centro de Pesquisa de Tubarões do Pacífico da Universidade Estadual de São José, na Califórnia, David Ebert, disse à publicação: "Quimeras são raras nessa região do mundo... Havia apenas 53 espécies conhecidas de quimeras no mundo, agora são 54".

São conhecidos como tubarão fantasma e peixe rato devido aos seus olhos grandes e brilhantes e seus corpos cônicos semelhantes aos de ratos. Algumas espécies podem até crescer até 2 m de comprimento. Eles também parecem se mover como fantasmas.

Eles são encontrados em profundidades inferiores a 500 metros (1.640 pés) e se alimentam de animais que vivem no fundo, como crustáceos, moluscos e vermes. Sua natureza de águas profundas os torna difíceis de encontrar.

As suas barbatanas semelhantes a penas ajudam-no a deslizar pelo fundo do mar e os seus olhos verdes iridescentes ajudam-no a ver nas águas escuras. "Evolutivamente, estas quimeras encontram-se entre alguns dos linhagens de peixes mais antigos, e a linhagem remonta a 300-400 milhões de anos", disse Ebert.

Os vídeos publicados na YouTube da criatura acumularam milhares de visualizações entre os fascinados amantes da natureza.

Um disse: "São criaturas absolutamente deslumbrantes, inquietantemente belas, realmente parecem uma relíquia viva de tempos passados".