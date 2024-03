Estudo aterrador descobre que uma em cada 12 estrelas devora seus planetas

Um estudo científico aterrador encontrou resultados alarmantes sobre algumas estrelas de galáxias próximas e distantes. Ao observar atentamente o comportamento desses corpos massivos, determinaram que um em cada 12 sóis devora seus planetas.

É possível que o Sol que vemos todos os dias amanheça com fome e nos devore num instante? Pode ser, de acordo com as informações coletadas pelos cientistas. Não há evidências de que nossa estrela massiva tenha devorado planetas em seu passado primitivo. Isso deveria nos tranquilizar.

No entanto, os especialistas não podem garantir que isso não venha a ocorrer no futuro. O estudo sobre estrelas massivas foi realizado por cientistas do Centro de Excelência ARC para Astrofísica de Todo o Céu em 3D (ASTRO 3D). Os resultados da pesquisa foram publicados na prestigiosa revista científica Nature, conforme relata Muy Interesante.

Observaram cerca de 91 estrelas gêmeas, ou seja, sóis que estão próximos um do outro, astronomicamente falando. Para registrar o comportamento dos corpos celestes, recorreram ao Telescópio Magalhães e ao Very Large Telescope do Observatório Europeu do Sul, ambos localizados no Chile, e ao Telescópio Keck, no Havaí, Estados Unidos.

Sistema solar jovem AMANDA SMITH (Sebastian Carrasco/Europa Press)

Das 91 estrelas observadas, os cientistas descobriram que 8% delas devoravam planetas, ou seja, 1 em cada 12. Mas não eram gêmeas? Por que nem todas agiam da mesma maneira? Isso também surpreendeu os cientistas, já que teoricamente deveriam ser iguais.

"Observamos estrelas gêmeas que viajam juntas. Elas nascem das mesmas nuvens moleculares e, portanto, deveriam ser idênticas. Graças a essa análise de alta precisão, podemos ver diferenças químicas entre os gêmeos. Isso fornece uma evidência muito forte de que uma das estrelas engoliu planetas ou material planetário e mudou sua composição", explicou o autor principal do estudo, Fan Liu, pesquisador da ASTRO 3D, da Universidade de Monash.

Essa pequena diferença química entre as estrelas gêmeas é uma das grandes conquistas da pesquisa. Os especialistas conseguiram detectar formações diferentes nessas estrelas e, a partir dessas informações, descobrir quais delas são devoradoras de planetas e quais não são.

Há algo que ainda não está claro: não se sabe se as estrelas estão comendo um planeta inteiro que estava em condições ideais, ou se estão consumindo restos de corpos rochosos.

“É complicado. A ingestão de todo o planeta é o nosso cenário favorito, mas, claro, também não podemos descartar que essas estrelas tenham ingerido muito material de um disco protoplanetário”, disse Liu sobre as conclusões de sua equipe.