Estas são as razões pelas quais o Telegram terá que encerrar suas operações na Espanha

Há algum tempo, o Telegram, o aplicativo de mensagens que concorre com o WhatsApp, está no centro de uma polêmica legal na Espanha após uma decisão judicial que poderia bloquear sua operação no país. Em 22 de março, o juiz Santiago Pedraz da Audiência Nacional decretou a suspensão cautelar da plataforma devido a uma denúncia apresentada por importantes grupos espanhóis como Mediaset, Atresmedia e Movistar Plus. A razão? Eles acusam o Telegram de facilitar a distribuição ilegal de conteúdos protegidos por direitos autorais.

Claro que acatar não parece ser o forte do Telegram. Embora tenha sido solicitada a suspensão de seus serviços quase imediatamente, diferentes meios de comunicação locais indicam que, passados alguns dias, ainda é possível acessar o aplicativo. O medo, é claro, está em que de repente não possam mais entrar. Isso acontecerá também com o Telegram em outros países? Bem, é isso que estamos analisando.

Ordenaram o encerramento do Telegram na Espanha

Como mencionado anteriormente, apesar da ordem judicial, o Telegram continua funcionando na Espanha, desafiando a resolução que dava três horas para as operadoras de telecomunicações bloquearem o aplicativo.

A medida cautelar baseia-se na lei de Processo Penal do país hispânico, especificamente no artigo 13.2, que "permite a remoção ou bloqueio provisório de conteúdos ilícitos ou serviços que os ofereçam, especialmente se estes estiverem fora do território nacional", como é o caso do Telegram, cuja sede está nas Ilhas Virgens.

A decisão foi considerada "desproporcional" por organizações como FACUA, argumentando que poderia afetar negativamente milhões de usuários e diversas organizações que utilizam a plataforma para divulgar seus conteúdos de forma legal.

Além disso, a resistência do Telegram em cumprir a ordem, somada à possibilidade de contornar o bloqueio através do uso de VPNs ou da função de proxy do próprio aplicativo, levanta mais dúvidas do que respostas sobre a eficácia e duração da medida.

O que acontecerá com os outros países?

Embora pareça curioso, esta não é a primeira vez que o Telegram enfrenta bloqueios em diferentes países. Claro que não pelas mesmas razões.

Em lugares como China, Cuba, Irã, Paquistão e Tailândia, o acesso ao Telegram foi restringido para evitar a disseminação de críticas aos governos ou durante períodos de protestos contra o governo.

Em outros países como o Brasil, o Telegram foi temporariamente bloqueado por motivos judiciais, embora essas suspensões tenham sido revertidas posteriormente, o que poderia sugerir um precedente para o caso espanhol.

A experiência internacional mostra que, embora alguns países tenham conseguido impor bloqueios temporários ou parciais ao Telegram, muitos usuários continuam acessando o aplicativo através de VPNs, independentemente das possíveis repercussões legais.

No entanto, a situação atual do Telegram na Espanha é mais um exemplo da complexidade de regular plataformas digitais e direitos autorais. Embora seja improvável que uma situação semelhante ocorra na América Latina a curto prazo, é certo que isso poderia ser um precedente para que outras nações optem pelo mesmo.