Estas são as chaves da mega-ação dos Estados Unidos contra a Apple, por alegadas práticas de monopólio

A Apple enfrenta uma histórica ação movida pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos e por cerca de 16 procuradores-gerais de diferentes regiões do território norte-americano. A gigante de Cupertino é acusada de supostas práticas monopolísticas em seus telefones celulares, os iPhones.

Primeiramente, vamos explicar o que está acontecendo com a Apple, já que não é a primeira vez que o gigante de Cupertino é acusado de práticas monopolistas. Lembremos que no final de 2020 e ao longo de 2021, ocorreu uma intensa batalha entre a empresa de Tim Cook e o estúdio de jogos, Epic Games.

Vamos lembrar que a Apple exigia que a Epic Games para que o Fortnite (e seus outros jogos) pudessem estar na App Store deveriam usar os meios de pagamento do Apple Pay, obrigatoriamente.

Segue a disputa legal entre Epic Games e a Apple (SOPA Images/SOPA Images/LightRocket via Gett)

O estudo de videogames processou a Apple por práticas monopolistas ao não permitir concorrentes em sua loja virtual.

O que está acontecendo agora, neste primeiro trimestre de 2024 entre a Apple e a administração de Joe Biden, é semelhante. O governo e os procuradores-gerais acusam que a partir de Cupertino estão exercendo pressão para não permitir que outros concorrentes funcionem nos iPhones.

Aplicações que exigem os serviços da Apple, que funcionam com códigos especiais longe da linguagem de sistemas universais, Apple Watchs e outros gadgets da empresa são apenas alguns exemplos pelos quais os EUA estão indo contra uma das maiores empresas de tecnologia do mundo.

“A Apple tem poder de monopólio nos mercados de smartphones e smartphones de alto desempenho, e utiliza seu controle sobre o iPhone para se envolver em uma conduta ampla, sustentada e ilegal. Este comportamento anticompetitivo é projetado para manter o poder de monopólio da Apple e, ao mesmo tempo, extrair a maior quantidade de receita possível. A conduta anticompetitiva da Apple assumiu várias formas, muitas das quais continuam evoluindo até hoje”, diz parte da ação judicial, conforme relatado pelo Diario Constitucional.

Apple nega completamente as acusações. | Foto: CubiClane.com

A Apple realmente está sendo afetada?

Perguntamo-nos se a Apple seria realmente afetada por esta ação judicial e a realidade é que apenas influencia a reputação da empresa, que se vê envolvida em um problema judicial contra um governo poderoso, como o dos Estados Unidos. Inicialmente, as ações caíram em uma pequena porcentagem após a ação judicial, mas não é algo para se alarmar, pelo menos não de imediato.

No entanto, no que diz respeito às vendas, as consequências não parecem ser tão graves. Se a Apple começar a abrir seus sistemas por meio da App Store, isso significa que haverá uma maior variedade de opções e melhorias no funcionamento dos programas nos quais compartilham com outros sistemas operacionais, como o Android.

Da mesma forma, isso não significa que a Apple ficou de braços cruzados. A empresa emitiu um comunicado no qual não aceita os termos apresentados na ação judicial. Informa que está disposta a lutar, garantindo que tem todas as vantagens nesta disputa legal.

A Apple afirmou que o fato de o governo dos Estados Unidos querer intervir estabelece um ‘precedente histórico’ para as empresas privadas, e que, além disso, suas demandas prejudicam seu trabalho, que consiste apenas em criar novas tecnologias.