Duas inteligências artificiais se comunicam entre si pela primeira vez

A inteligência artificial está avançando a uma velocidade que parece inalcançável para os humanos. É por causa desse tipo de conquista científica que os governos do mundo estão se organizando para regular essas tecnologias e conhecer as possíveis consequências antes de desenvolvê-las, para que não seja tarde demais para a humanidade.

Uma equipe de cientistas passou meses dentro de um laboratório desenvolvendo um sistema de aprendizado de máquina para que uma inteligência artificial pudesse se comunicar com outra, sem a necessidade de instrução de uma pessoa.

Trata-se, em poucas palavras, de uma capacidade cognitiva que, até antes desta invenção, era exclusiva dos seres humanos. Isso deve nos alarmar? Não sabemos, o que é certo é que esses cientistas deram à IA a capacidade de falar entre si sem nossa participação, e afirmam que comemoram este avanço como produtivo para a robótica.

De acordo com uma revisão da Meteored, os cientistas responsáveis por esta conquista são da Universidade de Genebra, na Suíça.

Em termos simples, o que esses especialistas fizeram foi o seguinte: inteligência artificial (IA) aprendeu a realizar uma tarefa sem treinamento prévio, apenas recebendo instruções verbais ou escritas; como quando montamos um móvel lendo o folheto que vem na caixa.

Depois disso, a inteligência artificial (A) ensinou a inteligência artificial (B) a realizar a mesma tarefa. Se este é o início de uma tecnologia, não queremos imaginar as possibilidades quando atingir seu máximo desenvolvimento.

Telepatia de máquina IA

Em termos técnicos, os cientistas criaram um modelo digital de redes neurais baseado nas neurônios biológicas do cérebro que enviam sinais elétricos para se comunicar entre si. É impressionante que os pesquisadores tenham criado um algoritmo para recriar essa função da nossa mente. Os resultados, bastante promissores, foram publicados na revista Nature Neuroscience.

O modelo de inteligência artificial chamado (A) que foi usado para recriar essas funções é chamado S-Bert. Ele se destaca no mundo dos modelos tecnológicos por possuir 300 milhões de neurônios. A inteligência artificial (B) que recebeu as instruções é semelhante, simples, com apenas milhares de neurônios.

“Uma vez que a rede aprendeu as tarefas, ela foi capaz de descrevê-las para que uma segunda rede (uma cópia da primeira) pudesse reproduzi-las. Até onde sabemos, esta é a primeira vez que duas IA podem se comunicar puramente linguisticamente”, disse Alexandre Pouget, neurocientista e coautor do estudo.

Houve dois tipos de instruções, umas simples e outras complexas: As simples eram apontar para uma direção (esquerda ou direita), enquanto a difícil foi quando pediram para a IA escolher entre duas imagens com pequenas diferenças de escuridão e claridade.

"De acordo com o estudo, os modelos de redes neurais realizaram uma tarefa nunca antes vista com um desempenho médio de 83% de precisão, baseando-se apenas em instruções linguísticas", relatou o portal mencionado anteriormente.

"Atualmente, os agentes de conversação que usam IA são capazes de integrar informações linguísticas para produzir texto ou imagens. Mas, até onde sabemos, ainda não podem traduzir uma instrução verbal ou escrita em uma ação sensoriomotora, muito menos explicá-la a outra IA para que a reproduza", diz Alexandre Pouget, neurocientista e coautor do estudo.

Este avanço parece ser o início de que uma IA pode realmente sustentar uma interação de ida e volta com um humano ou entre elas, e não um questionário e respostas, que é como o ChatGPT, Gemini ou Copilot funcionam atualmente.