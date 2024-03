Comunidade gamer enlouquece com as revelações feitas sobre o próximo Xbox portátil

O console portátil da Xbox tem sido esperado com ansiedade. Temos falado sobre ele por anos e ainda não apareceu. Por isso, a comunidade gamer enlouquece com as recentes declarações de Phil Spencer, chefe da divisão de jogos da Microsoft, que revelou algumas características que o tão esperado dispositivo portátil da gigante de Redmond poderia ter.

Revisamos nossos arquivos e sem muito esforço encontramos resenhas sobre possíveis Xbox portátil de julho de 2022 e outra série de publicações de setembro de 2023. Elas foram baseadas em relatórios reais provenientes da Microsoft, o que nos prova que a empresa realmente está trabalhando no dispositivo.

Agora, no final de março de 2024, Phil Spencer aparece em uma entrevista com The Verge para agitar as coisas e reviver o console portátil da Xbox, infelizmente, só nos resta nos animarmos e esperarmos por um lançamento em breve.

Recomendados

O que disse o chefe da Microsoft Gaming que nos deixa tão animados? Ele falou, sem rodeios, sobre o que ele quer para o Xbox portátil. E o primeiro aviso importante é que, provavelmente, não estão trabalhando em um dispositivo como esse.

Phil Spencer quer a experiência do Xbox em um console portátil. E talvez, para isso, não seja necessário fabricar um novo aparelho, mas sim um software que reúna todos os elementos do console de videogame de tela grande e os leve para um dispositivo já existente, como o Legion Go ou ROG Ally, de acordo com a resenha do Hipertextual.

Lenovo Legion Go

"Quero que o meu Lenovo Legion Go se sinta como uma Xbox. Quero poder iniciar a aplicação Xbox em ecrã completo, mas em modo compacto. Que toda a minha experiência social esteja lá. Que pareça o painel de controlo na minha televisão quando ligo a minha Xbox, mas nesses dispositivos", disse Phil Spencer ao The Verge.

E embora não descarte a criação de um novo Xbox portátil, Phil Spencer continua apontando as falhas dos dispositivos portáteis existentes de empresas terceiras que trabalham com a Microsoft, sugerindo que poderia melhorá-los e adicionar a experiência do Xbox, incluindo o Game Pass.

Steam Deck Reddit

"Um dos pontos fracos da experiência em um ROG ou Lenovo é o Windows. Como ele funciona com a entrada do driver apenas nesse tipo de DPI, em uma tela menor de sete ou oito polegadas. Esse é um ponto de design real: nossa equipe está trabalhando com o Windows para garantir que a experiência seja ainda melhor", diz Spencer.

Na verdade, o que Phil Spencer parece estar oferecendo é um software que seja compatível com outras marcas de consoles portáteis, como o Steam Deck, por exemplo. Em poucas palavras, o que eles estão buscando é uma extensão do console convencional Xbox levada para os dispositivos portáteis, semelhante (mas melhorado) ao que já fazem com o PC.