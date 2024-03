Como detectar um perfil falso nas redes sociais?

Infelizmente, os perfis falsos em redes sociais são algo com o qual praticamente todos os usuários reais têm lidado desde o início dessas plataformas. Antes era extremamente fácil detectar esse tipo de contas em sites como Facebook, Twitter (agora X), Instagram e até mesmo no Tinder. Mas agora tornou-se relativamente mais complicado.

Com o avanço de tecnologias como a Inteligência Artificial, como o ChatGPT e outras ferramentas que ajudam a criar identidades falsas, tornou-se muito mais fácil criar uma ou várias contas falsas em praticamente qualquer rede social. Texto, foto, até vídeo ou áudio, tudo pode ser gerado agora por esses modelos de linguagem.

A boa notícia é que a geração de perfis falsos que dependem 100% de conteúdos gerados por IA não é comum e existem vários erros humanos que costumam ser cometidos para identificar quando nos deparamos com um perfil falso criado em redes sociais.

Recomendados

Hoje faremos uma revisão dos três fatores essenciais que nos ajudam a triangular dados e fatos para determinar com maior precisão se estamos lidando com um usuário apócrifo.

As 3 formas básicas de detectar perfis falsos em redes sociais como o Facebook

Não existe um método ou manual infalível para detectar quando nos deparamos com um bot, fantoche ou conta falsa em redes sociais, mas existem três formas básicas que nos ajudam a concluir a autenticidade da pessoa que está tentando interagir conosco.

Embora os perfis falsos em redes sociais existam no Instagram, WhatsApp, X, Tinder, TikTok, Reddit e Facebook, vamos nos concentrar nesta última rede social, pois é mais comum lá, e essas três dicas funcionam de forma mais clara e direta.

Among Us Perfil falso (prestamo_45/Europa Press)

A foto de perfil é o melhor primeiro passo

É óbvio. A foto de perfil é o cartão de visita de todo usuário em redes sociais. A ausência dessa imagem nos ajuda a descartar o potencial bot ou impostor de forma quase imediata, já que um perfil falso geralmente tem uma imagem de baixa qualidade, borrada ou pouco natural.

Sempre devemos desconfiar de contas com fotos de modelos ou celebridades, memes, paisagens, retratos com poses pouco comuns ou até artificiais. Pois um novo fator importante são os retratos gerados por IA.

Podemos sempre usar um mecanismo de busca de imagens reverso, como o Yandex, para fazer o upload da foto de perfil da pessoa em questão e descobrir exatamente de onde ela foi retirada.

A atividade na conta sempre denuncia

Se prestarmos atenção, poderemos observar que os perfis falsos geralmente têm uma atividade inconsistente ou nula. Portanto, é necessário avaliar se o perfil tem poucas ou nenhuma publicação, pois nas contas falsas geralmente não costumam publicar conteúdo com muita frequência.

As páginas que você curte, os comentários, o número de amigos e suas interações públicas também costumam ser muito limitadas ou, se existirem, são focadas em algo muito específico e até promocional. Ao detectar isso, podemos ativar os alarmes.

A informação pessoal quase sempre revela a verdade

Os perfis falsos geralmente têm informações pessoais incompletas ou totalmente inconsistentes. Se o nome de usuário for genérico, se o local de nascimento for incomum para onde estamos, se não houver informações sobre locais de estudo ou trabalho, se houver números aleatórios ou símbolos estranhos em seu nome de usuário, será necessário tomar precauções.

Facebook, X, Instagram, TikTok, os perfis falsos nas redes sociais não vão desaparecer

Redes sociais Futuro virtual (lakshmiprasad S/Getty Images/iStockphoto)

Infelizmente, esses perfis falsos existem nas principais redes sociais do mundo e não vão a lugar nenhum. Seus métodos de criação estão se tornando cada vez mais elaborados, e é por isso que se torna necessário voltar às dicas mais básicas e lógicas para desmascará-los.

Seguindo esses três eixos básicos de ação e triangulando nossas descobertas, poderemos determinar se a conta em questão é um bot absoluto ou apenas uma pessoa tentando se passar por outra, com alguma intenção específica que a leve a ocultar sua identidade.

O nível de interação que se tem com esses perfis falsos sempre será decisão final do usuário. Mas a recomendação máxima é sempre ser prudente com as informações pessoais reais que compartilhamos com eles.