A Apple poderia ter sido dona da Tesla: Elon Musk tentou vender a empresa automotiva

Elon Musk é uma pessoa que, teoricamente, tem uma carteira cheia de dinheiro, tanto que às vezes se torna o homem mais rico do mundo. Tudo isso, embora suas decisões de negócios nem sempre sejam as mais brilhantes. Um exemplo perfeito disso é o que ele tem feito com a X, antes conhecida como Twitter. De fato, pode-se dizer que a Tesla Motors é a verdadeira fonte de estabilidade de suas finanças, mas houve um tempo em que isso não era assim e ele chegou perto de vender tudo para a Apple.

Há algumas semanas, relatamos a lamentável morte do projeto que era conhecido dentro e fora da empresa de Cupertino como o Apple Car. Tratava-se, teoricamente, do primeiro carro elétrico, desenvolvido a partir de uma visão particular do próprio Steve Jobs, que buscava abrir um novo setor de negócios para a empresa que ele fundou.

Apple Car

Jobs morreu, mas sua ideia permaneceu viva por anos, como um projeto relativamente secreto que de tempos em tempos reacendia os rumores de seu iminente lançamento e confirmação. O que só significava uma coisa: se o Apple Car fosse real, então a Tesla Motors teria um concorrente muito sério a temer.

Recomendados

Mas aparentemente, de acordo com relatos dos amigos da Bloomberg, tudo teria sido abandonado em favor de focar os esforços e orçamentos no desenvolvimento de uma plataforma de Inteligência Artificial que possa competir com Copilot, ChatGPT e outras plataformas presentes na rede atualmente.

A Apple demorou para ingressar nesse mercado, mas houve um ponto na história em que esteve prestes a se tornar dona da Tesla. Esta é a história dessa anedota que poucos conhecem.

Elon Musk tentou vender a Tesla Motors para a Apple, mas foi rejeitado

A maior parte dos detalhes desta história vem de um artigo suculento e imperdível publicado pelos colegas do jornal britânico The Guardian em 2020. No artigo, eles contam, em linhas gerais, como por volta de 2013, quando estava buscando opções para capitalizar e não tinha certeza sobre seus investimentos atuais, Elon Musk teria procurado Tim Cook, o atual CEO da Apple, para ver a possibilidade de vender a Tesla.

A essa altura, o rumor do projeto do Apple Car era conhecido por meio mundo no setor tecnológico e a empresa de Musk representava uma oportunidade para avançar rapidamente nesse terreno abrindo a carteira. No entanto, as coisas nunca avançaram e é assim que acabamos no cenário atual.

Apple Car

No final, ambos executivos nunca conseguiram sequer se encontrar e a oferta foi rejeitada, tecnicamente. Mas toda a informação da anedota vem de algumas linhas escassas na popular biografia de Elon Musk publicada em 2015 sobre o cofundador desta empresa automotiva, PayPal e SpaceX. Assim, pouco se sabia sobre os detalhes reais dessa tentativa fracassada até agora.

Elon Musk responde a uma publicação sobre ele “tentando vender” a Tesla ao CEO da Apple, Tim Cook

Do que foi contado anteriormente, damos um salto até o ano de 2020, onde Elon Musk afirmou por conta própria que de fato se aproximou do CEO da Apple, Tim Cook, para explorar a oportunidade de a fabricante do iPhone adquirir a Tesla Motors, revelando que, na verdade, não conseguiu se conectar com o executivo.

Agora, de forma inesperada, o magnata voltou a visitar a publicação em questão de quatro anos atrás e forneceu novas e suculentas informações sobre o que aconteceu. Tudo a partir de uma postagem no X da conta Tesla Owners Silicon Valley, que compartilhou a reportagem da Yahoo! Finance onde Tim Cook afirma que nem mesmo conhece Elon Musk, gerando confusão sobre o que realmente aconteceu:

"Elon Musk queria que Tim Cook comprasse a Tesla nos dias mais sombrios da produção do Modelo 3. Tim diz que nunca recebeu a ligação. O que você acha?", era o que a pergunta marcava. A que Musk respondeu na própria rede social: "Solicitei uma ligação e me foi negada", sem detalhar exatamente quem dentro da Apple rejeitou sua ligação.

Entre 2017 e 2018, Elon Musk teve sérios problemas para levar adiante a produção de seu já clássico Modelo 3 e foi nesse momento que ele também procurou a possibilidade de que a Tesla Motors fosse a chave para o nascimento do Apple Car ou, no mínimo, para conseguir um pouco de dinheiro extra que alavancasse a produção.

Mas no final, como vimos, nada aconteceu, aparentemente em dobro. Tim Cook recusou a chamada e nem sequer conheceu Musk pessoalmente. O mistério parece ter sido finalmente resolvido.