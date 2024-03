Skyrim: cientistas usam reconstrução facial para revelar o rosto humano real dos esqueletos

Existem videogames clássicos e outros que vão um passo além e podemos considerá-los como lendários. Títulos que se mantêm implacáveis com o passar do tempo e que ao longo dos anos permanecem tão frescos e viciantes como no primeiro segundo em que foram lançados. Este é exatamente o caso de The Elder Scrolls V: Skyrim, um capítulo da saga que ainda hoje é jogado.

Apesar da considerável quantidade de bugs que até hoje sobreviveram nos diferentes ports com os quais o jogo foi relançado, a realidade é que ainda existe uma comunidade de jogadores considerável que alimentou a mitologia e o culto em torno desta quinta parte.

A expectativa em torno do jogo já era considerável no final de 2011 e agora, mais de uma década após o início de sua aventura, continua a atrair seguidores, com reedições, vídeos no Twitch, homenagens e outros elementos que alimentam a febre. No entanto, algo que certamente nunca pensamos é que a ciência se envolveria diretamente para dar rosto a um dos inimigos mais comuns e frustrantes deste título: os malditos esqueletos.

Os esqueletos do The Elder Scrolls V: Skyrim têm rostos graças à ciência.

A história que compartilhamos hoje mais se enquadra no território da anedota curiosa do que da novidade. Uma vez que os eventos ocorreram por volta de 2022, 11 anos após o lançamento do título original no mercado. Nessa época, The Elder Scrolls V: Skyrim já se tornara um jogo atemporal e cult, criando um terreno perfeitamente fértil para que um fã da comunidade científica fizesse uma contribuição inesperada.

Conforme relatado pelos colegas da SVG naquela época, tudo começou quando o usuário do Twitter (antes de se tornar X) Sulkalmakh viralizou uma imagem que parecia comum em seu feed, pois há anos faz parte da equipe de pesquisa de reconstrução craniana da organização Ancestral Whispers.

Este projeto se dedica a analisar esqueletos para aplicar seus conhecimentos científicos e tecnológicos de reconstrução facial digital para nos dar uma ideia clara de como as pessoas reduzidas a seus ossos e fósseis pareceriam em vida. Mas em primeiro de abril de 2022, surpreendeu os fãs de Skyrim ao publicar em sua conta a reconstrução de um espécime "antigo Atmoran de Saarthal, que data do final da Era Merética".

Esses dados e períodos vêm diretamente da mitologia do lendário jogo. Os Atmorans são uma raça antiga no universo de Elder Scrolls que são considerados os progenitores dos nórdicos e, portanto, seguindo a sequência de sua linha do tempo, dos imperiais.

Portanto, o modelo que vemos acima no final das contas pertence a um dos frustrantes esqueletos que rondam pelos diferentes cenários de The Elder Scrolls V: Skyrim.

No final, o esqueleto de Skyrim foi aprovado pelo seu criador

Mas a situação ficou muito mais interessante depois com uma reviravolta completamente inesperada, já que poucos dias depois Jonah Lobe, um dos desenvolvedores da Bethesda que trabalhou em Skyrim e que projetou o modelo dos esqueletos, reagiu à reconstrução facial de seu personagem:

"Fizeste um trabalho fantástico com a reconstrução! Queria que parecessem valentões, com mandíbula espessa, sobrancelhas grossas e tipo neandertal. Isso é exatamente o que vejo."

Segundo o desenvolvedor, como os esqueletos iriam atacar o jogador, ele queria que parecessem intimidantes, mas não com esses "olhos malvados que são vistos em tantos esqueletos de fantasia". Por isso, ele decidiu colocar sobrancelhas grossas e dentes enormes neles.

No final, tratou-se de uma verificação indireta que levou mais de uma década para confirmar a precisão do design dos personagens neste lendário jogo.