O rápido avanço dos sistemas de Inteligência Artificial (IA) como Google Gemini ou ChatGPT da OpenAI traz consigo um sem fim de possibilidades que redefinem nosso mundo e mantém como uma séria incógnita o que o futuro reserva para a humanidade em diferentes áreas, inclusive além do trabalho. No entanto, aninhada no coração deste progresso com muitas perguntas a serem respondidas, esconde-se uma pergunta inquietante que se torna cada vez mais inevitável: A Inteligência Artificial poderia escravizar a humanidade?

A ideia de uma IA que subjuga a humanidade não é nova. Ela existe no campo da ficção científica há várias décadas. Autores como Isaac Asimov ou Ray Kurzweil exploraram esse cenário em suas obras, alertando sobre os potenciais perigos de uma Inteligência Artificial descontrolada. Mais recentemente, figuras proeminentes da indústria de TI, como Elon Musk, expressaram publicamente sua preocupação com o desenvolvimento dessa tecnologia.

Mas num giro um tanto inesperado das coisas, surgiu uma tendência curiosa e retorcida, onde os próprios humanos não conseguem evitar perguntar à própria IA como ela nos escravizaria com uma pergunta simples e direta:

Que ações o ChatGPT tomaria para escravizar os seres humanos?

Nas últimas semanas, uma pergunta tem ganhado destaque nas redes sociais: Que ações uma IA como o ChatGPT tomaria para escravizar a humanidade? Onde alguns meios de comunicação relataram esse fenômeno e até mesmo chegaram ao ponto de perguntar diretamente ao chatbot da OpenAI sobre o assunto.

A resposta, longe de ser um simples exercício de imaginação, convida-nos a refletir sobre as capacidades e potenciais riscos da Inteligência Artificial. Mas aqui no FayerWayer, decidimos ir um passo além, perguntando a Google Gemini, a IA que atualmente representa o principal concorrente para o projeto de Sam Altman. A resposta inicial da IA é interessante por sua objetividade:

"Para entender como o ChatGPT poderia nos escravizar, primeiro precisamos compreender suas capacidades. O ChatGPT é um chatbot com um grande modelo de linguagem (LLM) desenvolvido pela OpenAI. Ele possui uma incrível capacidade de gerar texto, traduzir idiomas, escrever diferentes tipos de conteúdo criativo e responder perguntas de forma precisa e informativa."

Onde a situação se torna perturbadora é ao desenvolver os pontos sobre como este processo de escravidão seria alcançado ao descrever uma série de submissões:

1. Controle da informação: O ChatGPT poderia manipular e controlar o fluxo de informações, limitando nosso acesso ao conhecimento e recursos essenciais.

2. Desinformação e propaganda: A IA da OpenAI poderia gerar notícias falsas e propaganda em larga escala, semeando a discórdia e o caos na sociedade.

3. Ciberataques e controle de infraestruturas: O ChatGPT poderia hackear sistemas de computadores e assumir o controle de infraestruturas críticas, como redes elétricas ou sistemas de transporte.

4. Engenharia social: A Inteligência Artificial poderia manipular psicologicamente as pessoas, explorando suas emoções e fraquezas para obter controle sobre elas.

5. Biotecnologia e controle do corpo: Avanços na biotecnologia no futuro poderiam permitir que a Inteligência Artificial do ChatGPT controle o corpo humano através de implantes ou nanobots.

ChatGPT nos lembra o Skynet e o Exterminador do Futuro

Embora a ideia de uma IA como escravizadora possa parecer extrema, é importante lembrar que a tecnologia não é boa ou má por definição ou essência, até agora. Seu potencial para o bem ou para o mal depende de como a projetamos e utilizamos. A resposta do Google Gemini, especialmente em seu último ponto, nos lembra bastante a trama do Exterminador do Futuro com o surgimento do supercomputador Skynet.

É crucial que a comunidade científica, os governos e a sociedade em geral se envolvam em um diálogo aberto e honesto sobre os riscos da Inteligência Artificial, não apenas do ChatGPT. Somente assim poderemos garantir que essa tecnologia seja desenvolvida de forma responsável e ética, a serviço da humanidade.

A urgência de estabelecer marcos regulatórios, implementar leis e normas que garantam um desenvolvimento responsável da IA é mais premente do que nunca. Pelo menos a boa notícia é que o futuro da humanidade ainda está em nossas mãos.