Um pequeno passo para o homem, um salto gigante para a humanidade. Como esquecer essa frase icônica? A chegada do homem à Lua foi um marco na história da exploração espacial. A responsável foi a nave Apolo 11 da NASA, e a data exata do pouso na Lua foi em 20 de julho de 1969. Foi a primeira vez que chegamos tão longe e graças a várias câmeras pudemos testemunhar o grande evento, ou pelo menos é o que nos dizem.

Estamos perto do 55º aniversário da grande façanha, aquela que transformou Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins em lendas por serem os primeiros a caminhar na superfície lunar. Mas ao longo destas décadas, ainda existem dúvidas que a Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço não conseguiram dissipar.

A pergunta se realmente chegamos à Lua, e a falta de respostas sobre eixos que induzem à conspiração também estará de aniversário, pois existe um grande número de pessoas que pensa que tudo isso foi uma encenação ao mais puro estilo de Stanley Kubrick. O que diz a inteligência artificial a respeito? Sem dúvida, uma visão notável sobre aquele fatídico dia de 1969.

Apolo 11 NASA

O homem realmente foi à Lua?

A inteligência artificial, ao ser consultada pela FayerWayer, nos forneceu respostas básicas, mas baseadas em dados científicos que confirmam o pouso na lua. O surpreendente? Os três chatbots - ChatGPT, Gemini e Copilot - deram a mesma, exata e enfática resposta: "Sim, o homem realmente chegou à Lua".

"A evidência dessas missões é avassaladora, incluindo milhares de fotografias, horas de vídeo, centenas de quilogramas de amostras lunares analisadas por cientistas de todo o mundo, e os testemunhos dos astronautas e pessoal da NASA envolvidos nas missões", respondeu a IA da OpenAI.

Adicionando que: "Além disso, missões recentes à Lua de outros países e a observação por satélites têm fotografado os locais de alunissagem, mostrando os restos dos módulos lunares e os experimentos deixados na superfície lunar".

Entre as provas que esta IA propõe para confirmar tal informação, destacam-se as amostras de rochas lunares recolhidas pelos astronautas e a existência de numerosas fotografias e vídeos tirados na Lua. No entanto, ao ser questionada sobre as teorias que cercam este fato histórico, a IA criada por Sam Altman também é categórica:

"Estas teorias da conspiração foram amplamente desmentidas por especialistas, pesquisadores e evidências concretas. Por exemplo, as supostas inconsistências nas fotos e vídeos foram explicadas pelo conhecimento da física lunar e das condições de iluminação. As rochas lunares trazidas para a Terra foram analisadas por cientistas de todo o mundo e são consistentes com sua origem extraterrestre, especificamente da Lua. Além disso, missões não tripuladas recentes à Lua capturaram imagens dos locais de aterrissagem da Apollo, mostrando as pegadas dos astronautas e os equipamentos deixados para trás", responde o ChatGPT.

Apolo 11 NASA

A resposta de Gemini

Na mesma linha, as respostas de outras inteligências artificiais coincidem com o exposto pela IA anterior. Por exemplo, o Gemini do Google divide sua resposta em "teorias" e "verdades":

"Teorias: Existem várias teorias conspiratórias que afirmam que o pouso na lua foi uma farsa. Algumas das mais comuns são:"

- O cenário foi filmado em um estúdio: Esta teoria se baseia na ideia de que a NASA construiu um cenário em um estúdio de cinema para simular o pouso na lua. No entanto, há muitas evidências que contradizem essa teoria, como a falta de cabos ou guindastes nas imagens, a presença de poeira lunar nas botas dos astronautas e a impossibilidade de recriar as condições da lua em um estúdio.

- As bandeiras tremulam ao vento: Esta teoria baseia-se na ideia de que as bandeiras tremulam ao vento nas imagens do pouso na lua, o que não seria possível na lua, pois não há vento. No entanto, a bandeira tremula devido ao movimento do astronauta que a colocou.

- Não há estrelas nas fotos: Esta teoria é baseada na ideia de que as fotos do pouso na lua não mostram estrelas, o que seria impossível se tivessem sido tiradas na lua. No entanto, as estrelas não são visíveis nas fotos porque a câmera estava configurada para fotografar a superfície lunar, não o céu noturno.

Verdades: Evidência científica: Existe uma grande quantidade de evidências científicas que confirmam que o homem chegou à lua. Essas evidências incluem:

- Rochas lunares: Os astronautas trouxeram para a Terra rochas lunares que têm uma composição única e que não são encontradas em nenhum outro lugar do planeta.

- Pegadas na lua: As imagens do pouso na lua mostram claramente as pegadas dos astronautas na superfície lunar.

- Refletores a laser: Os astronautas colocaram refletores a laser na lua que ainda podem ser usados para medir a distância entre a Terra e a lua.

- Testemunhos: Os astronautas que participaram das missões Apollo testemunharam suas experiências na lua.

A alunagem de acordo com Copilot

E o Copilot? Bem, a inteligência artificial da Microsoft também tem algo a dizer sobre este debate pouco ambíguo. "Sim, o homem realmente chegou à Lua. Apesar das teorias da conspiração que circularam ao longo dos anos, existem evidências sólidas que apoiam este feito histórico", responde de forma decisiva.

"Apesar das afirmações de que tudo foi uma encenação, a comunidade científica e especialistas no espaço refutaram essas teorias. A chegada do homem à Lua foi uma conquista monumental e é respaldada por uma grande quantidade de provas", afirma.