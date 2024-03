Quanto tempo um astronauta poderia viver no espaço sem seu traje?

A evolução dos trajes espaciais tem sido um processo contínuo marcado por avanços tecnológicos e necessidades em constante mudança na exploração espacial. Desde os primeiros trajes usados nas missões Mercury e Gemini até os trajes mais modernos projetados para as missões na Estação Espacial Internacional (ISS) e além, houve um foco em melhorar a segurança, o conforto e a funcionalidade para os astronautas.

Além de sua função prática, os trajes espaciais também evoluíram esteticamente, refletindo os avanços em design e tecnologia. Desde o distintivo traje laranja de lançamento até os trajes mais elegantes e funcionais utilizados atualmente, a estética dos trajes espaciais foi cuidadosamente considerada para refletir a imagem e a missão das agências espaciais, ao mesmo tempo que proporciona uma identidade visual única e reconhecível no espaço.

No entanto, e apesar dos avanços científicos, o espaço continua sendo um lugar cheio de mistérios e riscos para aqueles que se aventuram nele. Por isso, os trajes espaciais se tornam uma ferramenta vital para a sobrevivência dos astronautas, fornecendo oxigênio, temperatura adequada e proteção contra a radiação solar.

Recomendados

O que aconteceria se um astronauta ficasse exposto ao espaço sem essa proteção crucial?

Segundo Stefaan de Mey, oficial superior da Agência Espacial Europeia (ESA), o corpo humano pode resistir muito pouco tempo no espaço sem proteção. Em apenas 10 a 15 segundos, o astronauta perderia a consciência devido à falta de oxigênio. Até tentar conter a respiração seria contraproducente, pois a falta de pressão causaria danos graves nos pulmões, resultando em embolias que poderiam ser fatais.

A falta de pressão também faria com que os fluidos corporais, como a urina, a saliva e as lágrimas, começassem a ferver. Além disso, a radiação, partículas de poeira e outros detritos espaciais representam um perigo adicional para a vida humana. Com a falta de oxigênio no sangue, o desmaio e a morte cerebral seriam inevitáveis em questão de segundos. A única esperança seria um resgate rápido e o retorno a um ambiente espacial seguro para tentar a reanimação, embora isso não garanta o sucesso.

Portanto, os trajes espaciais são projetados não apenas para fornecer oxigênio e temperatura adequados, mas também para proteger fisicamente os astronautas dos perigos mortais do espaço exterior.