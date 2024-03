Qual será a próxima grande crise que a humanidade enfrentará? Elon Musk tem a resposta

Nos últimos anos, a humanidade tem enfrentado uma série de crises que desafiaram tanto a resiliência quanto a capacidade de resposta global. Uma das mais proeminentes tem sido a crise climática, marcada por fenômenos climáticos extremos, aumento das temperaturas globais e desastres naturais devastadores. Os efeitos das mudanças climáticas têm sido sentidos em todo o mundo, desde incêndios florestais sem precedentes na Austrália e Califórnia até furacões cada vez mais intensos no Caribe e no Golfo do México, destacando a necessidade urgente de ações coletivas para mitigar e adaptar-se aos impactos do aquecimento global.

Por outro lado, em nossa vida diária, a pandemia de COVID-19 continua evidente, emergindo como uma crise de saúde pública e socioeconômica sem precedentes na era moderna. O surto deste vírus altamente contagioso continua desencadeando uma série de desafios, incluindo a sobrecarga dos sistemas de saúde, a perda maciça de vidas, o fechamento de fronteiras e a interrupção da atividade econômica em nível global.

Qual será a próxima grande crise que a humanidade enfrentará, de acordo com Elon Musk?

Elon Musk, magnata e proprietário da Tesla e SpaceX, adverte que a próxima crise global poderá ser a falta de eletricidade. Essa preocupação se concentra na capacidade elétrica deficiente das cidades para atender à crescente demanda de energia. Recentemente, o The New York Times informou que a demanda global por energia elétrica está desafiando os limites das redes elétricas, o que poderia comprometer os objetivos de combate às mudanças climáticas de muitos países.

Fatores como o crescimento da nuvem de dados, o avanço da inteligência artificial (IA), veículos elétricos e a mineração de criptomoedas estão exercendo uma pressão adicional sobre as redes elétricas existentes, levando-as ao limite. Elon Musk aponta que esse crescimento simultâneo da mobilidade elétrica e da IA está gerando uma demanda excessiva de geração de energia elétrica.

No que diz respeito às soluções, é proposta a construção de novos centros de geração de eletricidade. No entanto, devido à alta demanda, é provável que se recorra novamente a fontes de energia mais poluentes, como gás, carvão e hidrelétrica, o que sugere uma abordagem híbrida no sistema energético.

Este dilema evidencia o compromisso limitado das autoridades mundiais na luta contra as mudanças climáticas, já que muitos países haviam se comprometido a reduzir drasticamente o uso de energias poluentes. A próxima crise de falta de eletricidade apresenta desafios significativos na transição para fontes de energia mais limpas e sustentáveis.