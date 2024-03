O que é o Fake Out of Home?

A técnica chamada Fake Out of Home (FOOH) + AI., é uma inovação que está na vanguarda do mundo do marketing e da publicidade. Ela faz você ver imagens chamativas, mas na verdade elas não estão lá. Essa tendência emergente, confunde os limites entre o real e o irreal, está mudando a forma como as marcas se relacionam com seu público, gerando maior alcance, impacto e interação. Isso é possível graças ao uso de tecnologias de ponta como a AI. + Imagens Geradas por Computador (CGI, em inglês), para dar vida a imagens realistas de anúncios que na verdade não estão presentes no mundo real.

Segunda-feira, 11 de março, às 08:00 da manhã, o Waze registra um congestionamento de veículos acima do normal em um cruzamento icônico de Santiago. A razão? Um caminhão transportando uma lata de bebida gigante, escoltado por policiais em motocicletas, que impede a passagem dos carros. Depois, o veículo e sua carga impressionante são vistos por motoristas passando pela Avenida Vespucio e finalmente, de um apartamento no centro da capital, um grupo de amigos vê a caravana e a incrível lata refletida nos prédios. A verdade é que essas imagens e vídeos hiper-realistas só existem no mundo digital graças à técnica mencionada.

"Neste caso, as pessoas começaram a viralizar nas redes sociais fotos e vídeos de um caminhão com uma lata gigante obstruindo o caminho e o WAZE, por sua vez, registrou o congestionamento, no entanto, nem o caminhão nem a lata existiram no mundo físico, mas foram uma construção digital que causou alvoroço nas redes sociais", afirma Igal Weitzman, CEO da WISE Innovation Studios, a agência de metamarketing responsável pelo projeto que está liderando esse tipo de desenvolvimentos.

As tecnologias por trás dessas ações

Estas ativações publicitárias são baseadas em várias técnicas, desde realidade aumentada (AR) + CGI, combinadas com Inteligência Artificial, para criar conteúdo digital que se confunde com experiências genuínas. "As pessoas veem isso e se perguntam se é real ou não, compartilhando através de suas redes e tornando o conteúdo viral, o que gera um grande alcance orgânico para a marca", detalhou Weitzman, acrescentando que essa técnica também foi utilizada na construção da tocha gigante sobre a Torre Entel durante os Jogos Pan-Americanos passados.

O mais interessante são as amplas possibilidades que se abrem com a FOOH e a Inteligência Artificial. “Pode-se recriar qualquer coisa, como uma lata gigante passeando pela cidade em um caminhão que surpreendeu a todos. A graça está em algo que não é real gerar um verdadeiro caos virtual positivo, proporcionando uma grande exposição à marca em questão. Combinando uma estratégia de viralização e comunicações, conseguem resultados espetaculares, reforçando a mudança de paradigma do marketing 3.0, que fala em proporcionar experiências inovadoras para gerar novo awareness de marca, interações, conversões orgânicas e fidelização”, concluiu Weitzman.