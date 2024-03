O que aconteceu com o ônibus espacial Columbia? Os segredos por trás da última grande tragédia espacial

A exploração espacial teve grandes avanços e descobertas, assim como também algumas tragédias que marcaram profundamente a humanidade. O acidente da Soyuz 11 em 1971, onde três cosmonautas soviéticos perderam a vida, a explosão da nave espacial Challenger em 1986 apenas segundos após o lançamento ou a desintegração do Columbia durante o reingresso na atmosfera em 2003 são alguns exemplos desses tristes desfechos. Este último resultou em um saldo de sete astronautas falecidos e marcou um dos momentos mais sombrios da história.

Foi em 1 de fevereiro de 2003 que o ônibus espacial Columbia se desintegrou ao reentrar na atmosfera terrestre, encerrando a missão STS-107. Este incidente, que ocorreu apenas 16 minutos antes do pouso esperado, tirou a vida de todos os astronautas a bordo e deixou o mundo em estado de choque.

Os segredos por trás da última grande tragédia espacial

O ônibus espacial Columbia decolou em 16 de janeiro para uma missão que inicialmente duraria 15 dias, dedicada à pesquisa científica com os astronautas trabalhando em dois turnos para maximizar o tempo no espaço. Quase tudo correu bem na ida, mas o momento do desastre foi quando todos aguardavam o retorno da tripulação do Centro Espacial Kennedy.

A cadeia de eventos que levou à catástrofe foi evidente. Tudo começou com sinais de advertência no centro de controle em Houston, seguido por uma perda abrupta de comunicação com a nave. E embora a hipótese de um ataque terrorista tenha sido considerada, a notícia da desintegração era evidente, então uma falha técnica seria a razão do evento fatal.

Naquela época, o presidente dos Estados Unidos era George Bush, que teve que confirmar a trágica notícia ao mundo e às famílias da tripulação, anunciando oficialmente a falha técnica que resultou na ausência de sobreviventes.

A missão STS-107 estava inicialmente programada para 2001, mas foi adiada várias vezes. Finalmente, em 2003, estava pronta para partir e incluía uma tripulação diversificada com cinco homens e duas mulheres: Rick Husband, Willie McCool, Michael Anderson, David Brown, Kalpana Chawla, Laurel Clark e Ilan Ramon.

Ônibus espacial Columbia se desintegra

Qual foi a causa do acidente do ônibus espacial Columbia?

Investigações posteriores ao acidente, lideradas pela NASA, focaram em cada detalhe da missão para confirmar o que realmente deu errado. De acordo com informações vazadas, o problema foi devido a um dano no sistema de proteção térmica da nave identificado no exterior do ônibus espacial.

O pior? É que o problema foi detectado durante o lançamento, em 16 de janeiro, quando um pedaço de espuma isolante se desprendeu do tanque externo de combustível e atingiu a borda da asa esquerda. Esse impacto causou um pequeno buraco nos painéis reforçados de carbono que protegiam a nave do intenso calor.

Embora o dano tenha sido identificado enquanto estavam em órbita, foi considerado impossível de reparar no espaço. Os esforços da tripulação para controlar a situação foram em vão e durante a reentrada, o dano comprometeu a integridade da nave, permitindo que gases quentes penetrassem em sua estrutura, o que inevitavelmente levou à desintegração do ônibus espacial e a despressurização conseguiu encerrar a vida dos tripulantes em menos de um minuto.

Mais tarde, a investigação criticou o processo deficiente de tomada de decisões por parte da NASA, que foi acusada de subestimar os danos sofridos no lançamento. Como resultado, a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço foi obrigada a realizar reformas em segurança e reavaliar seus protocolos de avaliação de danos e/ou gestão de riscos para futuras missões.

Além disso, a análise final destacou a insuficiência de medidas de segurança, especialmente os cintos que não ofereciam proteção adequada para o torso e os braços, o que contribuiu para a fatalidade dos eventos. A perda do Columbia foi um golpe duro para a exploração espacial, e até agora é um lembrete de que qualquer ponto crítico deve ser revisado com a importância que merece.