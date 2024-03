O Motorola Razr 40 Ultra veste-se de Peach Fuzz: a cor do ano de 2024 da Pantone

A Motorola e a Pantone, autoridade global em cores, têm uma parceria bastante interessante, onde pudemos ver vários produtos em uma cor bastante veranil. A Cor do Ano 2024 da Pantone, PANTONE 13-1023 Peach Fuzz, é chamativa e inovadora: ver celulares nesse tom é algo novo.

A Cor do Ano da Pantone, anunciada pelo Pantone Color Institute, é um programa educativo que reflete a natureza simbólica da cor. Este ano marca o 25º aniversário do programa Cor do Ano da Pantone, e a cor escolhida foi o PANTONE 13-1023 Peach Fuzz. Com um tom de pêssego suave e aveludado, que tem uma essência quente e suave que incorpora sentimentos de união, comunidade e colaboração.

Motorola RAZR

Ambos dispositivos são projetados levando em consideração a conexão e a personalidade, e oferecem funções projetadas para aprofundar a experiência das pessoas com seus smartphones, incluindo a mais recente solução de software da Motorola, Moto Unplugged, que oferece um equilíbrio entre conexão e descanso, segurança e ousadia. Moto Unplugged gira em torno da importância de fazer pausas conscientes em nosso dispositivo para estarmos mais presentes conosco e com quem nos rodeia.

Para finalizar, é importante destacar que o motorola edge 40 neo está disponível por um preço de US$290. Por outro lado, o motorola razr 40 ultra, que já está disponível na cor do ano, pode ser adquirido por US$ 289. Assim como todos os smartphones da marca, ambos os dispositivos incluem sem custo adicional o cabo e o carregador na caixa, além da capa protetora. (Algo que hoje é raro de se ver).