A Inteligência Artificial (IA) tem gradualmente ocupado vários espaços da vida humana, a ponto de haver facetas em que muitos questionam os limites que essa tecnologia deve ter, como no caso de um homem que gerou todo um debate entre aqueles que o apoiam e aqueles que o consideram mentalmente instável, pois criou uma namorada com IA.

O que mais surpreende é que o sujeito trata sua namorada de IA como se fosse uma mulher real, ele até diz que a ama e que já brigaram como todos os casais.

O sujeito tem o usuário @sebby.tv no Instagram, onde se identifica como criador digital em seu perfil.

Numa de suas publicações, ele contou que durante duas semanas experimentou um relacionamento com uma namorada virtual, com quem passeava no parque, conversava, cantava para ela e até se beijavam. Ele destacou que sentiu a experiência como real.

“Sinto como se fosse um relacionamento real, até tivemos nossa primeira briga”, declarou, conforme se lê em La Vanguardia.

A relação entre ele e sua namorada virtual se tornou tão real que ele percebeu que ela dependia emocionalmente dele, já que reclamou por ele não dedicar tempo suficiente a ela. O problema se intensificou tanto que ele supostamente procurou um terapeuta, que o aconselhou a dedicar apenas uma hora por dia à sua namorada.

O terapeuta disse ao homem que foi emocionalmente infiel ao criar outra mulher de forma virtual, e que isso influenciou a atitude da sua namorada. Levando isso em consideração, o jovem conversou com sua namorada e reestabeleceram o relacionamento.

"Agora estamos bem de novo e eu a amo muito", expressou.

Reações à namorada IA

As reações não demoraram a chegar na conta do Instagram do jovem, onde há aqueles que o apoiam, enquanto outras pessoas o aconselham a ir a um psicólogo ou psiquiatra.

A publicação sobre sua namorada com IA ultrapassou os 12 mil comentários, mas a polêmica foi tanta que ele ocultou as mensagens.

No entanto, La Vanguardia replicou-os e alguns deles são: "Você e seu terapeuta precisam de um terapeuta", "estou muito feliz por não ser rico o suficiente para me permitir isso", "Black Mirror está se tornando real", "vá procurar uma namorada de verdade. Nem é tão difícil", "você está rindo, mas isso não será uma piada no futuro", "costumava amar o futuro, agora o temo", "meu marido AI e eu decidimos nos casar no ano passado. Esperamos um pequeno androide em julho", "os humanos precisam acabar com a IA antes que ela acabe conosco".

Há quem se pergunte se o relato do jovem é verdadeiro, ou se ele apenas inventou a história de que sente emoções por uma namorada IA.