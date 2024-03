Mark Zuckerberg roubou uma ideia de Elon Musk do Twitter que está revolucionando Threads

The Trendist | Elon Musk

Lembram-se quando Threads acabou por superar X (anteriormente Twitter) num dos momentos mais críticos da rede social em queda livre com Elon Musk como CEO? Na época, a plataforma parecia ser uma alternativa quase indispensável para abandonar o site que não melhorou. Desde então, o apêndice do Instagram não fez muito barulho, para ser honesto, mas Mark Zuckerberg, CEO da Meta, não parou de impulsionar sua constante atualização, aprimorando vários detalhes de sua interface para torná-la mais amigável e dar-lhe sua própria personalidade.

9to5Mac Instagram Threads

Embora algo francamente inesperado tenha acontecido agora e possa gerar mais controvérsia a curto e longo prazo entre X e Threads. Especialmente se considerarmos a disputa direta que tanto Zuckerberg quanto Musk têm mantido nos últimos meses.

E parece que poderia surgir uma séria acusação de plágio entre ambos os sujeitos, o que lhes daria o pretexto perfeito para, finalmente, cumprir a promessa do desafio mútuo de enfrentarem-se em um duelo de socos.

Mark Zuckerberg vs. Elon Musk ou Threads vs. X

Acontece que Mark Zuckerberg, CEO do Meta, implementou uma nova e chamativa função no Threads, sua aplicação que é basicamente um clone do que era o Twitter, agora X. Mas o curioso e chamativo aqui é que a nova atualização parece ter sido diretamente inspirada em uma ideia que Elon Musk publicou há duas semanas em sua própria plataforma.

A função em si permite aos usuários deslizarem o dedo horizontalmente para responder ou indicar que não estão interessados em uma publicação. Dependendo do movimento, horizontal ou vertical, é a função que é acionada na rede social. Muito semelhante ao controle de gestos no Android e iOS para navegar em suas telas de interface:

O pequeno grande detalhe aqui é que no início de março de 2024 Elon Musk, dono da X (antes Twitter), publicou sua ideia de uma mudança que queria implementar em sua plataforma há algum tempo, e que é, basicamente, o que acabou de integrar Threads em sua atualização.

Esta nova função chega em um contexto de rivalidade entre Zuckerberg e Musk, que têm competido no campo das redes sociais e um pouco mais. A menos de um ano atrás, Zuckerberg lançou Threads como uma alternativa ao Twitter, o que provocou uma série de piadas por parte de Musk, resultando no desafio para uma luta que todos conhecemos, mas que nunca se concretizou.

A mudança em Threads não é um plágio exato de X

Mas é importante fazer uma distinção prudente antes de alimentar os rumores de plágio. Embora a ideia de deslizar o dedo horizontalmente seja semelhante em ambas as plataformas, as intenções de Zuckerberg e Musk diferem.

Zuckerberg, pelo que indicou após a liberação desta atualização, parece estar buscando dar aos usuários mais controle sobre seu algoritmo, semelhante ao TikTok, enquanto Musk deseja uma interface mais limpa no Twitter.