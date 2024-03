Hubble da NASA captura uma imagem de uma galáxia deslumbrante

Muitos pensaram que com a chegada do Telescópio Espacial James Webb, o Hubble seria ultrapassado nas explorações espaciais. Mas a realidade é que ainda tem muita vida pela frente. Esta impressionante foto em primeiro plano, de uma galáxia a 52 milhões de anos-luz de distância, é uma das evidências mais certas do quanto ainda resta para essa ferramenta da NASA e ESA.

Na verdade, se os cientistas decidirem retirá-lo da órbita, dentro de seus bancos de dados há uma quantidade impressionante de informações para processar, contendo dados que certamente escondem mistérios das profundezas do Universo. Portanto, não vamos matar o Hubble pela chegada de uma ferramenta que obviamente é melhor. O outro telescópio espacial veio para complementar seu antigo companheiro.

A galáxia que o Hubble consegue fotografar em primeiro plano é chamada de LEDA 42160. Trata-se de uma região a 52 milhões de anos-luz da Terra, na constelação de Virgem.

É classificada como uma das galáxias anãs e tem como característica principal o fato de se abrir caminho (continuar crescendo) através de gás denso que atravessa os aglomerados de galáxias pequenas de Virgem. "A pressão exercida por este gás intergaláctico, conhecida como pressão de aríete, tem efeitos dramáticos na formação de estrelas em LEDA 42160", relata a NASA em uma revisão de seu site oficial.

LEDA 42160. NASA / ESA

"O gás e a poeira que impregnam o espaço exercem pressão sobre uma galáxia à medida que se move. Essa resistência, chamada pressão de aríete, pode despojar uma galáxia de seu gás e poeira formadores de estrelas, reduzindo ou até mesmo interrompendo a criação de novas estrelas. No entanto, a pressão de aríete também pode comprimir o gás na galáxia, o que pode impulsionar a formação de estrelas", acrescenta a agência espacial em seu portal.

Com esta imagem, a NASA e seus parceiros científicos estão estudando o estranho comportamento desse tipo de regiões e sua influência na formação de galáxias pequenas, que, após serem submetidas à pressão do gás mencionado, podem se transformar em galáxias maiores capazes de criar estrelas massivas de maior tamanho que o nosso Sol.