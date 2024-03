Foi assim o primeiro tweet com o chip Neuralink de Elon Musk escrito com a mente por Noland Arbaugh

O nome de Noland Arbaugh pode não ter o mesmo nível de popularidade que o de outras celebridades do mundo da tecnologia como Bill Gates ou Mark Zuckerberg, mas é muito provável que isso mude em breve, quando o rapaz entrar para os livros de história como o primeiro ciborg funcional com atividades em redes sociais registradas. Tudo graças ao seu implante da Neuralink e à audácia de Elon Musk.

Todos nos recordamos do debate que explodiu no início deste ano de 2024 quando o bilionário revelou ao mundo que estava procurando um voluntário para abrir seu cérebro com a intenção de implantar seu chip de última geração que permitiria a pessoas sem controle de suas extremidades realizar algumas ações com a mente.

Neuralink, de Elon Musk Neuralink

Mas no final, tudo correu bem, pelo menos em suas primeiras etapas, e a existência de Arbaugh como o primeiro paciente da Neuralink foi tornada pública, revelando agora que pode compartilhar postagens na rede social de Elon Musk, X (anteriormente Twitter), "apenas pensando".

Recomendados

Sim, estamos diante da primeira publicação feita em uma rede social de microblogging após ser redigida com a mente, sem um teclado físico ou tátil no meio.

Noland Arbaugh e seu primeiro "tweet" no X de Elon Musk mostra que a Neuralink funciona

De acordo com uma extensa reportagem dos amigos do The Guardian, Noland Arbaugh, de 29 anos de idade, recebeu o implante apenas em janeiro deste ano, mas tem mostrado alguns avanços interessantes na integração com o chip da Neuralink ao longo das últimas semanas. Ele pode jogar partidas de xadrez com a mente e até mesmo publicar textos em redes sociais.

Na verdade, seu primeiro post em sua conta oficial de X, antes do Twitter, começou com uma piada direta sobre a plataforma, seus problemas com bots e a ironia de que ele próprio poderia ser considerado um, mas aqui está presente no site:

Twitter banned me because they thought I was a bot, @X and @elonmusk reinstated me because I am. — Noland Arbaugh (@ModdedQuad) March 22, 2024

First ever post made just by thinking, using the @Neuralnk Telepathy device! https://t.co/mj8GfiuDcD — Elon Musk (@elonmusk) March 22, 2024

"O Twitter me baniu porque pensavam que eu era um bot, @X e @elonmusk me readmitiram porque eu sou um."

Foi isso que o sujeito marcou em seu "tweet" que rapidamente se tornou viral. No momento de redigir esta nota, já acumula mais de 13.600 respostas e quase 80 mil curtidas. Então, obviamente era apenas questão de tempo para que o próprio Elon Musk se incorporasse para divulgar:

"Primeira publicação feita apenas pensando, usando o dispositivo de Telepatia da Neuralink!"

A Neuralink também demonstra outros avanços de seu paciente

Esta primeira publicação na X feita por Arbaugh ocorre após a própria empresa ter exibido em sua conta do X um vídeo de nove minutos estrelando o rapaz movendo um cursor com a mente para jogar xadrez.

Após a publicação desses vídeos, Elon Musk afirma que, a longo prazo, é possível desviar os sinais da córtex motora do cérebro para além da parte danificada da coluna, permitindo que as pessoas voltem a andar e usar seus braços normalmente. No entanto, tudo isso ainda precisa ser comprovado, pois os avanços da Neuralink e seu implante são preliminares até o momento.

A Neuralink está atualmente trabalhando em sua primeira rodada de testes clínicos para o Prime Study (Interface cérebro-computador de precisão implantada roboticamente), que levaria cerca de seis anos para concluir o projeto e obter resultados conclusivos.

Mas, por enquanto, podemos permanecer otimistas, as informações divulgadas nos vídeos parecem ser ótimas notícias e é provável que muitas vidas mudarão para sempre.