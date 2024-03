Estes são os melhores e piores filmes espaciais de acordo com os trabalhadores da NASA

Qual é o filme mais realista do espaço? Qual é o mais superestimado? Qual é a pior produção de todos os tempos? Este tipo de produções abundam em Hollywood, embora nem todas respeitem as leis da física. O trabalho na ficção científica é árduo, e para tirar-nos as dúvidas, recolhemos diferentes opiniões de profissionais da NASA para conhecer os melhores e piores filmes fora deste planeta.

Tom Cruise e a NASA Internet

Os melhores filmes espaciais segundo a NASA

Através de uma iniciativa da BBC que ocorreu há quatro anos, vários profissionais da agência espacial dos Estados Unidos, incluindo engenheiros e astronautas, deram suas opiniões sobre as produções mais fiéis e as que menos se ajustam à realidade de seu trabalho no espaço. Entre os filmes que receberam elogios estão:

- Marte (2015): Allison McIntyne, Chefe da Instalação de Simulação da NASA, destacou este filme por sua representação da vida dos astronautas, enfatizando a angústia e os desafios enfrentados em um ambiente extraterrestre.

Recomendados

- Apollo 13 (1995): Emily Nelson, diretora de voo do Controle da Missão, e Karen Nyberg, astronauta da ISS, destacaram sua precisão em mostrar a experiência de voo espacial.

- Star Trek (Saga desde 1979): Apesar de seu enfoque mais fantasioso, profissionais como Tori Wills e Misty Snopkowski destacaram a saga como uma fonte de inspiração para suas carreiras na NASA.

Além disso, mencionaram outros filmes notáveis como Star Wars (1977-2020), Guardiões da Galáxia (2014), Interestelar (2014) e Estrelas Além do Tempo (2016) pelo seu contributo para a cultura espacial, mas não pelo seu realismo.

Spock Startrek

Os piores filmes espaciais segundo a NASA

Por outro lado, alguns filmes foram criticados por esses especialistas devido à sua falta de precisão ou representação negativa da exploração espacial. Entre eles, destaca-se O Planeta dos Macacos (1968), apontado por Subashini Iyer, engenheira líder da nave CST-100 Starliner, por ser lento e fazer com que ela tenha vontade de dormir sempre que o assiste.

Por outro lado, Regina Spellman, do programa de lançamento, nomeou Spaceball (A louca história das galáxias, 1987) como o pior filme por ser "muito brega". E Emily Nelson, diretora de voo da NASA, escolheu Armageddon (1998) por sua falta de precisão com a realidade e por retratar negativamente a agência espacial.

Outro filme que se destacou entre os piores foi Gravidade (2013) com Sandra Bullock e dirigido por Alfonso Cuarón, também apontado por apresentar uma visão negativa e pouco realista da vida no espaço, de acordo com Tori Wills, analista do Escudo Térmico.

NASA Astronauta

A perspectiva de Chris Hadfield sobre a veracidade do cinema espacial

Além das opiniões coletadas pela BBC, o astronauta aposentado Chris Hadfield, com uma carreira notável que incluiu missões no ônibus espacial e como comandante da Estação Espacial Internacional, compartilhou sua visão sobre a precisão de vários filmes espaciais.

A esse respeito, Hadfield destacou Apolo 13 como a representação mais realista do cinema, elogiando o esforço do diretor Ron Howard em capturar a essência do trabalho dos astronautas e do processo de resolução de problemas.

Também reconheceu o meticuloso design de produção e o respeito pelas leis da física em 2001: Uma Odisseia no Espaço (1968) de Stanley Kubrick, considerando-a possivelmente o melhor filme espacial de todos os tempos.

No que diz respeito a The Martian (2015), Hadfield indicou que aprecia a tentativa do filme de refletir realisticamente o trabalho diário dos astronautas, embora aponte imprecisões, como a representação da gravidade em Marte e a intensidade das tempestades de poeira.