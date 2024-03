Estas são as perdas milionárias que implica abortar uma missão espacial

Viajar para o espaço não é como ir ao supermercado. Não se trata de pegar as chaves do carro, ligá-lo e dirigir até a loja para comprar mantimentos. Uma missão para fora da Terra requer uma série de processos que envolvem dinheiro, organização e muita segurança. Sem mencionar quando a viagem é tripulada, cada detalhe deve ser verificado duas vezes, pois vidas estão em risco.

É por isso que nesta resenha vamos abordar tudo o que implica cancelar ou abortar um voo espacial que estava prestes a decolar. A quantidade de dinheiro e componentes não reutilizáveis causam uma perda irreparável.

Atenção, isto não é uma crítica às agências espaciais. Quando uma missão precisa ser abortada e há astronautas em perigo, o mais sensato é recorrer a este método que, embora seja extremo, é melhor do que colocar uma vida ou a nave espacial inteira em risco.

Perdas milionárias ao abortar uma missão espacial

Ligar o motor de uma nave espacial já implica o gasto de uma quantidade incalculável de combustível e elementos químicos. Desligá-lo sem decolar significa que ele terá que ser recarregado novamente, resultando em um duplo gasto de recursos para as agências espaciais.

Russia Foguetes (AP)

As perdas são calculadas em milhões de dólares toda vez que uma decolagem é abortada.

Outra coisa sobre a qual geralmente não se fala são as permissões para voar. É necessário obter autorização para fechar o espaço aéreo na área de lançamento, a fim de evitar colisões com outras aeronaves, o que, por sua vez, gera perdas de forma indireta para a aviação comercial.

Os lançamentos espaciais podem ser suspensos devido às condições climáticas ou a algum detalhe no funcionamento da nave ou do foguete espacial.

SpaceX e a NASA tiveram pelo menos 10 missões abortadas devido a problemas na nave espacial ou condições climáticas.

A Roscosmos abortou uma missão tripulada

A notícia mais recente é da Roscosmos, que cancelou uma missão tripulada que ia viajar para a Estação Espacial Internacional (ISS) com três astronautas em 21 de março. A viagem estava a 20 segundos de decolar. Felizmente, não houve feridos e todos estão bem.

Tracy Dyson da NASA, Oleg Novitsky da Roscosmos e Marina Vasilevskaya da Bielorrússia estavam programados para viajar, de acordo com Infobae. O problema com a nave espacial foi uma queda de voltagem em um dos sistemas elétricos do foguete.