Como recuperar uma senha de WiFi: confira esta simples dica para Windows

No nosso dia a dia, temos muitas coisas para lembrar. E entre tanta correria, o assunto das senhas costuma se tornar nosso pior inimigo. Este é o caso da rede WiFi, que geralmente vem com uma senha extensa e com diferentes tipos de caracteres, que com o tempo se torna um conhecimento rapidamente esquecido. Mas para todos os usuários de Windows 10 ou Windows 11 que têm esse problema, trazemos uma solução.

Como encontrar minha senha WiFi salva no Windows?

De acordo com o site especializado iltalehti, trata-se de um truque bastante simples, ideal para aqueles que precisam conectar rapidamente à internet e não têm o seu roteador ou senha por perto, pois requer apenas o uso do aplicativo do prompt de comando com permissões de administrador e a execução de comandos específicos.

O primeiro passo é verificar o roteador WiFi, parece óbvio, mas em muitos casos a senha está escrita na parte inferior ou nos lados. Claro que se você não é esse usuário e chegou aqui para saber uma maneira mais tecnológica de descobrir, então continue lendo.

Getty Images Wifi

Passos para encontrar sua senha salva

Para descobrir a senha do seu WiFi, primeiro você precisará certificar-se de que o dispositivo está desconectado da rede WiFi cuja senha você deseja descobrir. Este passo de desconexão prévia é relevante para atingir o objetivo. Depois de estar pronto, você deve abrir o aplicativo do prompt de comando com direitos de administrador.

Agora vem a parte boa. Você deve digitar o comando `netsh wlan show profile` na janela do prompt de comando e pressionar Enter. Isso mostrará uma lista de todas as redes WiFi às quais seu dispositivo já se conectou alguma vez.

E assim, o último passo para recuperar a senha de uma rede será escrever `netsh wlan show profile nome_da_rede key=clear` (substitua "nome_da_rede" pelo nome real da sua rede WiFi) e pressionar Enter. A senha aparecerá ao lado de "conteúdo da chave" nos resultados e pronto.

De acordo com os especialistas, essas etapas o ajudarão a recuperar facilmente a senha de qualquer rede Wi-Fi à qual seu dispositivo com Windows 10 ou Windows 11 tenha se conectado anteriormente. Basicamente, é um método rápido que requer um baixo nível de conhecimento.