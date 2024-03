Como faço para fazer meu salário durar?

Como faço para que o dinheiro me alcance? Esta é uma pergunta que todos nós fazemos em algum momento de nossas vidas adultas. Às vezes, sobrecarregamo-nos com mais trabalho para obter um salário melhor, mas os ganhos desaparecem num piscar de olhos. Vamos conhecer esses aplicativos, disponíveis na App Store da Apple e no Google Play do Android, que se tornarão uma espécie de assistente financeiro virtual.

Sabemos que são tempos difíceis e que, por vezes, os salários não correspondem aos aumentos no custo de vida. A pandemia, guerras e más administrações governamentais fizeram com que a recuperação econômica mundial fosse um pouco mais lenta. Portanto, não podemos desperdiçar o dinheiro que ganhamos com tanto esforço.

"Para isso eu trabalho", costumamos dizer quando estamos prestes a fazer uma compra irresponsável. Esses aplicativos não vão te impedir de fazer esse tipo de gasto, mas vão te mostrar a realidade de como você está gastando o dinheiro. Portanto, preste atenção, eles são gratuitos e seguros; já verificamos se atendem aos requisitos de segurança da Apple, Google e Android.

Cinco aplicativos para melhorar as finanças

Uma das que mais gostamos foi Money Manager Ex. O aplicativo permite que você faça registros manuais e importe cada uma das transações bancárias que você faz. É capaz de classificar seus gastos por categorias que você mesmo pode configurar. Você tem a possibilidade de estabelecer limites de gastos para cada categoria e receber uma notificação quando estiver perto de ultrapassá-los.

Android Money Manager Ex Prj

Bluecoins é outra boa opção no Android e no Apple. A visualização da interface é confortável e permite que você categorize cada transação que fizer. Este aplicativo faz um balanço mensal que você pode exportar para PDF caso queira imprimir e guardar em seus arquivos à moda antiga.

Bluecoins

Fintonic tornou-se a favorita de muitos. Em diferentes resenhas que revisamos e nos reviews das lojas virtuais, este aplicativo se destaca como um dos melhores para organizar as finanças. Este sistema, além de visualizar todos os seus movimentos, recomenda métodos de economia e, de acordo com o que aparece no seu perfil, gera uma pontuação de crédito para que você saiba suas qualidades ao ir ao banco solicitar um empréstimo ou cartão de crédito. Compartilhamos o link para Android e para Apple.

Fintonic

Google Wallet é outro dos aplicativos que se tornará essa consciência ou senso comum sempre que você quiser gastar dinheiro desnecessariamente. Este aplicativo acessa seus movimentos de cartões de crédito, débito e, se você o usar fielmente porque realmente quer melhorar suas finanças, até mesmo seus gastos em dinheiro. Uma coisa legal sobre o Wallet é que ele mostra como você está progredindo e melhorando seus hábitos de gastos.

é outro dos aplicativos que se tornará essa consciência ou senso comum sempre que você quiser gastar dinheiro desnecessariamente. Este aplicativo acessa seus movimentos de cartões de crédito, débito e, se você o usar fielmente porque realmente quer melhorar suas finanças, até mesmo seus gastos em dinheiro. Uma coisa legal sobre o Wallet é que ele mostra como você está progredindo e melhorando seus hábitos de gastos. 1Money destaca como a última de nossas opções por uma razão muito simples: ela exige que você defina uma meta de poupança e investimento. A ideia é que você estabeleça um objetivo alcançável e que com o tempo vá aumentando. Além disso, possui os mesmos recursos das outras aplicações em relação às transações bancárias que você fizer.