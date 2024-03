Cinco cursos universitários que serão substituídos pela inteligência artificial

A inteligência artificial surge no mundo como uma ferramenta para ajudar os humanos nas tarefas que realizamos. No entanto, há pessoas que veem mecanismos como o ChatGPT da OpenAI ou o Gemini do Google, como uma ameaça aos empregos em áreas profissionais. Existem carreiras universitárias que parecem destinadas à extinção. Então perguntamos à própria IA quais devemos evitar para não aprender uma profissão obsoleta.

A mesma inteligência artificial - perguntamos ao Gemini do Google - nos diz que "é difícil prever com certeza quais carreiras universitárias serão completamente substituídas pela inteligência artificial".

Mas menciona algumas que já demonstram ter potencial para ser automatizadas por um mecanismo de aprendizado de máquina que, embora não substituirá completamente os humanos, poderia reduzir as demandas de trabalho.

Inteligencia Artificial

Cursos universitários que a inteligência artificial vai substituir

Tradução e interpretação: A IA já pode traduzir idiomas com precisão e fluidez, o que significa que a demanda por tradutores e intérpretes humanos pode diminuir. Análise financeira: A IA pode analisar grandes quantidades de dados financeiros e fazer previsões com maior precisão do que os humanos, o que poderia afetar os analistas financeiros e consultores de investimento. Radiologia: A IA pode analisar imagens médicas com maior precisão do que os radiologistas humanos, o que poderia levar a uma automação parcial dessa profissão. Telemarketing e atendimento ao cliente: A IA pode ser usada para criar chatbots que interajam com os clientes de forma natural e eficiente, o que poderia substituir os agentes humanos em tarefas repetitivas. Redação e edição de textos: A IA já pode gerar textos com qualidade humana, o que poderia afetar os redatores, editores e jornalistas.

A mesma inteligência artificial afirma que não é uma ameaça para todos os empregos. "Em vez de substituir completamente os humanos, a IA provavelmente criará novos tipos de empregos que ainda não podemos imaginar", argumenta.

“Portanto, em vez de evitar certas carreiras por medo da IA, é importante focar em desenvolver habilidades adaptáveis e transversais que permitam ser flexível e resiliente diante das mudanças no mercado de trabalho”, conclui.