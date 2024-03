Bill Gates revela que ainda tem ciúmes de uma habilidade especial de Steve Jobs

Quando falamos dos grandes titãs da história da tecnologia moderna, sempre surgem dois nomes que tendem inevitavelmente a ser comparados: Steve Jobs, co-fundador da Apple e Bill Gates, co-fundador da Microsoft. Duas das empresas mais importantes do mundo. Antes da partida de Jobs, quando a internet não era tão onipresente como é hoje, era comum encontrar notícias em que Gates falava sobre seu competidor e amigo. Essa dinâmica era respondida de forma recíproca. Eles eram vistos como concorrentes nos negócios, mas nunca como inimigos absolutos.

Steve Jobs e Bill Gates

Na verdade, havia qualidades que um reconhecia e admirava no outro. Felizmente, esses detalhes cavalheirescos se mantiveram até os dias atuais com Gates e, graças a isso, descobrimos um elemento que o rapaz admirava em Jobs.

Trata-se de um detalhe de sua personalidade ao atuar em público, um dom que muitos poderão reconhecer se alguma vez testemunharam alguma de suas lendárias keynotes.

Recomendados

Bill Gates ainda tem ciúmes de uma habilidade de Steve Jobs: “Nunca alcançarei o seu nível”

O cofundador da Microsoft, Bill Gates, recentemente expressou sua admiração por uma das maiores habilidades de Steve Jobs, cofundador da Apple: sua habilidade de falar em público e cativar a audiência. Tudo isso foi revelado em uma entrevista relativamente recente no podcast Armchair Expert, apresentado pelo ator Dax Sheppard, onde Gates reconheceu que o talento natural de Jobs era tão grande que até hoje ele não consegue alcançar seu nível.

“Steve Jobs era natural. Era sempre divertido vê-lo falar porque parte de seu gênio era que, quando finalmente o fazia, fazia parecer que tudo estava acontecendo ali mesmo instantaneamente. Nunca alcançarei esse nível.”

Esta não é a primeira vez que Gates elogia as habilidades de Jobs como orador. Na biografia de 2015, Becoming Steve Jobs: The Evolution of a Reckless Upstart into a Visionary Leader, Gates comentou: “Nunca estive no nível dele. Quero dizer, foi simplesmente incrível ver com que precisão ele ensaiava. E se ele estava prestes a subir no palco e sua equipe de apoio não tivesse as coisas certas, bem, você sabe, ele era muito, muito duro com eles”.

Gates descreve a fascinante dualidade de Jobs, já que ele sempre demonstrava muito nervosismo antes da apresentação, mas depois fazia uma atuação magistral no palco. Ele o classificou como bastante surpreendente no livro.

Os segredos do sucesso de Steve Jobs à frente da Apple iam além, e Bill Gates sabe disso

Embora Steve Jobs fosse conhecido por seu estilo de apresentação único, que combinava uma narrativa convincente, linguagem simples e uso magistral de imagens. Talvez o aspecto mais marcante fosse que ele contava histórias que se conectavam com o público em um nível emocional e criavam uma experiência memorável.

Além de seu talento natural, Jobs se preparava meticulosamente para cada apresentação. Ele ensaiava repetidamente, ajustando cada detalhe até se sentir completamente seguro, embora às vezes surgisse a oportunidade de improvisar. Sua paixão por seus produtos era evidente em cada palavra que dizia, o que gerava uma vibração de energia contagiante com uma aura inegável de autenticidade.

Imagem: Steve Jobs | Apple

As habilidades de Steve como orador não foram apenas fundamentais para o sucesso de suas apresentações, mas também foram cruciais para o seu sucesso como CEO da Apple. Isso foi especialmente evidente em seu segundo período à frente da empresa, quando revitalizou a marca com produtos inovadores e lendários como o iMac, o iPod, o iPhone e o iPad.

A sua visão, determinação e capacidade de inspirar os funcionários foram fundamentais para o crescimento exponencial da Apple, que é o que todos conhecemos hoje graças ao seu legado.

Steve Jobs era um líder exigente, mas também era um grande motivador que sabia contagiar sua paixão pelo que vendia: produtos da Apple.