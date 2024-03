As 4 previsões de Stephen Hawking: Inteligência artificial, o perigo dos extraterrestres e mais

O nome de Stephen Hawking ecoou em todo o mundo. E é que ele era um físico teórico, cosmólogo e autor renomado, cuja carreira nas ciências o posicionou como um dos cientistas mais proeminentes dos séculos XX e XXI. Ele nasceu em 8 de janeiro de 1942 em Oxford, Inglaterra, e durante sua vida contribuiu significativamente para nossa compreensão do universo. E embora tenha falecido em 14 de março de 2018, ele deixou um legado duradouro e até algumas previsões para o futuro que hoje vemos que podem estar se concretizando.

E é que ao longo de sua carreira, Hawking não apenas explorou os segredos do cosmos, mas também refletiu sobre o futuro da humanidade, destacando quatro áreas de preocupação: a necessidade de colonizar outros planetas, os riscos da inteligência artificial, o aquecimento global e o potencial perigo do contato extraterrestre.

Stephen Hawking dedicou anos da vida pesquisando os buracos negros Reuters

‘Procurar outro planeta’

“É hora de explorar outros sistemas solares. Expandir-nos pode ser a única coisa que nos salve de nós mesmos. Estou convencido de que os humanos precisam sair da Terra”, disse o renomado físico britânico durante o festival científico e artístico Starmus de 2017, na Noruega.

Hawking insistiu na importância de olhar para além do nosso planeta como medida de sobrevivência a longo prazo. Seu apelo, basicamente, era estabelecer assentamentos humanos em outros mundos.

A razão? Bem, baseia-se na crença de que a Terra eventualmente enfrentará uma catástrofe que poderia ameaçar nossa existência. Seria suficiente que um asteróide colidisse com a Terra ou uma guerra nuclear para termos que evacuar nosso planeta, razão pela qual Hawking apoiou projetos como Breakthrough Starshot, que busca desenvolver tecnologia para a exploração interestelar.

“Embora a probabilidade de a Terra sofrer um desastre em breve seja bastante baixa, ela se acumula ao longo do tempo e torna-se quase uma certeza para os próximos mil ou 10 mil anos. (...) Não vamos estabelecer colônias auto-suficientes no espaço pelo menos nos próximos 100 anos, então devemos ser muito cuidadosos até lá,” explicou em 2016 à BBC.

É assim que seriam realizadas as explorações em Marte

Inteligência artificial

“O desenvolvimento de uma inteligência artificial completa poderia significar o fim da raça humana,” refletiu o cientista em 2014, em uma entrevista precoce com a BBC que hoje ressoa pela visão que teve para a sua época.

Embora Hawking reconhecesse os benefícios do desenvolvimento de uma inteligência artificial, ele também alertou sobre os perigos de uma IA avançada que poderia superar a capacidade humana. Segundo ele, uma IA completa poderia significar o fim do mundo como o conhecemos, já que não poderíamos competir com máquinas que evoluem a um ritmo exponencialmente mais rápido.

"Os humanos, seres limitados pela nossa lenta evolução biológica, não conseguiremos competir com as máquinas e seremos superados por elas", explicou.

“Uma versão nova e mais elaborada da Inteligência Artificial poderia ser redesenhada por si só e tornar-se superior”, comentou Hawking Getty Images

Aquecimento global

“Negando a evidência das mudanças climáticas e retirando-se do acordo de Paris, (o presidente dos EUA) Donald Trump causará um dano ambiental evitável ao nosso lindo planeta, colocando em perigo a natureza, para nós e nossos filhos,” declarou Hawking em 2017, deixando claro seu ponto de vista sobre o aquecimento global.

E é que o físico considerava que esta seria uma das maiores ameaças para a sobrevivência da vida na Terra, por isso foi especialmente crítico com decisões políticas que ignoraram a mudança climática, como a retirada dos EUA do Acordo de Paris.

A esse respeito, Hawking alertou sobre o risco de atingir um "ponto de inflexão" climático em que o dano se tornaria irreversível, potencialmente transformando a Terra em um planeta hostil como Vênus.

Aquecimento global

Contato com extraterrestres

“Acho que seria um desastre. (...) Os extraterrestres provavelmente estariam muito mais avançados do que nós. (...) Acho que devemos ficar de cabeça baixa”, mencionado à National Geographic em 2004.

Para Hawking, o tema do contato com civilizações extraterrestres era bastante delicado. Ele entendia que era uma possibilidade que estava sendo ativamente buscada, mas sugeria que tal intercâmbio poderia ser prejudicial para a humanidade.

Na verdade, ele comparou um potencial encontro alienígena com as consequências da chegada de Colombo à América, insistindo que civilizações mais avançadas poderiam ver a Terra e seus recursos como "objetivos colonizáveis", em vez de pensarem que poderíamos ser parceiros interestelares.

"Apenas olhando para nós mesmos, podemos ver como a vida inteligente poderia ser algo que não gostaríamos de conhecer", refletiu naquela época.