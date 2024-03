A NASA encontrou o Homem-Aranha em uma galáxia a 30 milhões de anos-luz de distância

O Homem-Aranha desapareceu de nossos radares desde 2021, quando foi lançado o último filme do herói da Sony no Universo Cinematográfico da Marvel (UCM), “No Way Home”. No entanto, a NASA parece tê-lo encontrado em uma galáxia a 30 milhões de anos-luz de distância, graças às observações feitas com o Telescópio Espacial Hubble.

A imagem do Homem-Aranha de Tom Holland não é o que aparece nas lentes do Hubble. A descoberta poderia ser interpretada como um sinal, já que o que foi encontrado foi uma galáxia que tem características que poderiam ser relacionadas a uma aranha ou aos sentidos aracnídeos.

De acordo com o que explica a agência espacial norte-americana em seu site oficial, o Hubble captura imagens de um corpo celeste vaporoso chamado UGC 5829. Trata-se de uma galáxia irregular que está a cerca de 30 milhões de anos-luz de distância.

Recomendados

Eles a chamam de irregular porque, mesmo quando ainda faltam análises mais aprofundadas sobre a região que a rodeia, há uma coisa que não se pode negar, a UGC 5829 temos que chamar de: Galáxia Aranha.

"A NASA explica em uma resenha de seu portal: 'Talvez seus braços galácticos distorcidos com suas pontas brilhantes e formadoras de estrelas insinuem as pernas com garras de um aracnídeo'."

"Os dados desta imagem provêm de dois programas de observação do Hubble. O primeiro utilizou a Câmara Avançada para Pesquisas do Hubble para observar galáxias relativamente próximas, num esforço para construir diagramas de cor versus brilho das estrelas nessas galáxias. Cada observação durou apenas uma órbita do Hubble (aproximadamente 95 minutos), mas forneceu um valioso registro de arquivo dos tipos de estrelas em diferentes galáxias e, portanto, em diferentes ambientes", acrescentaram os especialistas da NASA em sua explicação.

O segundo programa recorreu a ainda surpreendente Câmara de Campo Ampla 3 do Hubble para observar aglomerados de estrelas em galáxias anãs.

"Suas observações aproveitaram as capacidades ultravioleta do Hubble, juntamente com sua capacidade de ver detalhes finos, para melhor compreender o ambiente onde as estrelas se formam nas galáxias anãs. As regiões de formação estelar da UGC 5829 são facilmente visíveis nesta imagem como nebulosas ou nuvens de cor rosa brilhante," concluíram no relatório da NASA.