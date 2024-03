Você odeia áudios do WhatsApp? Pois o aplicativo Meta tem uma solução definitiva

Há quem os ame e quem os odeie. Estamos falando dos áudios do WhatsApp, um vício para muitos e uma ferramenta muito útil para milhares de outros. Mas, embora tudo se resolva conversando, para aqueles que os evitam a todo custo, temos uma notícia que certamente alegrará o dia deles. Reconhecendo essa divisão entre seus usuários, o aplicativo de mensagens começou a implementar uma iniciativa para melhorar a experiência do usuário: a introdução da transcrição automática de áudios.

Esta nova função, atualmente em desenvolvimento, foi detectada na última versão beta do WhatsApp para Android (2.24.7.7), revelando planos para permitir aos usuários converter suas mensagens de voz em texto.

As novidades do WhatsApp

De acordo com fontes do blog TheSpAndroid, esse recurso exigirá o download de cerca de 150 MB de dados, que provavelmente será um pacote de idiomas, e funcionará utilizando o sistema de reconhecimento de voz integrado nos dispositivos móveis.

Embora os detalhes específicos sobre a disponibilidade linguística desta função ainda não tenham sido confirmados, sua implementação aponta para resolver um dos problemas mais importantes das mensagens de voz: a necessidade de ouvi-las por completo para captar todas as informações.

Apesar de que a aceleração de áudio poderia ser uma solução para esse problema, ainda assim implicava ouvir os áudios. Agora, com a transcrição automática, os usuários podem rapidamente obter uma ideia do conteúdo da mensagem sem precisar reproduzi-la, facilitando uma comunicação mais eficaz e acessível para todos.

Atualmente, a função de transcrição automática está em estágios iniciais de desenvolvimento, então não há uma data de lançamento confirmada, embora de acordo com os portais especializados, seu lançamento pode não estar tão distante.

No entanto, se você está procurando melhorar sua experiência e evitar a todo custo as mensagens de voz no WhatsApp, já existem certas inteligências artificiais que podem te ajudar nesse caminho, como o Whisper da OpenAI, Carina ou a assistente LuzIA.