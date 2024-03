Com esta função do Google Maps, você poderá revisar todas as suas rotas

Sejamos realistas, desde a chegada do Google Maps , algo em nossas vidas mudou para sempre. Os dias de pedir direções na rua ou seguir o transporte público em busca de um lugar específico ficaram para trás. E embora essa ferramenta seja de uso diário, e graças às suas atualizações seja ainda mais completa do que quando foi originalmente lançada no mercado de aplicativos, a verdade é que ainda não descobrimos como aproveitá-la ao máximo.

Por exemplo, além de facilitar a navegação e ser de grande ajuda para encontrar novos destinos no mapa, o Google Maps permite explorar tempos anteriores e reviver rotas que fizemos há anos.

Assim, os usuários que utilizarem essa ferramenta poderão revisitar todos os lugares em que estiveram, com um registro digital de suas viagens e paradas.

Google Maps (Unsplash)

Como viajar no tempo com o Google Maps

Para acessar sua linha do tempo no Google Maps e reviver experiências que talvez você não se lembre tão bem, basta seguir estes passos:

1. Abrir o Google Maps: Acesse o aplicativo. Você pode fazer isso pelo seu dispositivo móvel ou pelo seu navegador da web.

2. Acesse seu perfil: Se estiver usando seu telefone, clique em sua foto de perfil localizada no canto superior direito. Se estiver no navegador da web, clique no ícone das três linhas no canto superior esquerdo.

3. Selecione "Sua linha do tempo" ou "Suas rotas": Dentro do menu suspenso, você encontrará esta opção que o levará diretamente ao seu histórico de localizações.

4. Explore seu histórico: Aqui será exibida uma lista detalhada dos lugares que você visitou, e você poderá revisá-los da maneira que preferir: por dia, por viagem, lugares específicos, cidades e/ou países.

A linha do tempo simples do Google Maps indicará em quais lugares você esteve e como chegou até eles, fornecendo detalhes como o nome do local ou a data da visita.

Ao explorar esta ferramenta, você notará que pode filtrar suas buscas por dia, categoria, cidade ou país para que possa encontrar facilmente lembranças, mesmo as menos específicas.

Obviamente, as localizações disponíveis serão aquelas que foram capturadas com a localização ativada. Se ainda não o fez, pode ativá-la acessando "Seus dados no Maps" no menu do seu perfil e garantindo que o histórico de localizações esteja habilitado.