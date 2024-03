A Apple lançou uma atualização para o AirTag: os problemas de segurança foram resolvidos?

Como raramente vimos, a Apple se envolveu em uma polêmica de segurança e privacidade após o lançamento do AirTag. Estes pequenos aparelhos foram lançados com a intenção de que cada usuário os prenda a itens que costumam perder: chaves do carro, de casa, tablets, controle da TV, etc.

Você pode colar e depois, com um aplicativo no seu iPhone (também funciona para Android e vamos te contar por que isso é interessante), você pode localizá-lo para que não o perca.

No entanto, como as más intenções existem e nunca deixarão de existir, alguns usuários utilizaram os AirTags para espionar a localização de outras pessoas. A Apple demorou muito para desenvolver atualizações para evitar esse rastreamento.

O Google não o fez ao mesmo tempo que a Apple e quem tinha Android continuava vulnerável aos rastreamentos do AirTag. No entanto, no segundo semestre de 2023, eles se alinharam com o gigante de Cupertino e atualizaram.

No entanto, a desconfiança permaneceu. E agora é necessário estarmos sempre atentos para garantir que a atualização mais recente do dispositivo tenha sido feita, pois, por ser um aparelho sem tela, as atualizações são feitas automaticamente.

Então, vamos te explicar como verificar se o seu AirTag foi atualizado para a versão mais recente com estes simples passos, conforme relatado pelos colegas do Andro4All.

Como saber se o meu AirTag está atualizado?

Primeiro, você deve abrir o aplicativo Buscar no iPhone ou o aplicativo Tracker Detect no Android. Pressione a opção Objetos que está na parte de baixo. Selecione os AirTag Procure o nome do seu (ou dos seus) Verifique a versão com o número de firmware, que deve ser 2.0.73

O AirTag é um dispositivo de rastreamento de objetos desenvolvido pela Apple. Pode ser usado para rastrear itens como chaves, carteiras e malas. O AirTag utiliza a tecnologia Bluetooth para se conectar a outros dispositivos Apple próximos, e também utiliza a rede Find My da Apple para rastrear itens que estão mais distantes.

Quando o AirTag está próximo de outros dispositivos da Apple, como um iPhone, iPad ou Mac, esses dispositivos podem ajudar a localizá-lo. A rede Find My também pode ajudar a localizar o AirTag, mesmo que não esteja próximo de nenhum dispositivo da Apple.