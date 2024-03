Ronald Wayne, terceiro fundador da Apple, vendeu suas ações por 800 dólares

Steve Jobs, Steve Wozniack e Ronald Wayne, sem ordem de importância, são os três nomes fundamentais para construir uma das empresas mais importantes do mundo inteiro: Apple. A empresa, um império de produtos digitais, começou de forma muito humilde com um turbilhão de ideias dos dois primeiros mencionados, e com a experiência tecnológica deste terceiro fundador, que foi esquecido.

Ronald Wayne, de acordo com os documentos originais da empresa, foi um dos fundadores da Apple, mas saiu muito antes do boom econômico da empresa. Ele vendeu sua participação por 800 dólares, abrindo mão de possuir uma das maiores fortunas do mundo. No entanto, o especialista em tecnologia diz que não se arrepende de sua decisão.

A sua contribuição para a criação da Apple foi essencial e, em agradecimento, foi-lhe atribuída uma participação de 10%, enquanto Jobs e Wozniak ficaram com 45% cada um. Durante o seu curto período na empresa, Wayne contribuiu escrevendo a documentação do Apple I e desenhando o primeiro logotipo.

Wayne explica que estava tentando capturar Newton como "um analista de ciências naturais. Jobs insistiu na palavra maçã e eu fiz a conexão com a maçã de Newton", acrescentou. O emblema agradou aos pais desta empresa, mas após um ano foi optado por uma reformulação completa da imagem.

Por que o Wayne saiu da participação na Apple?

O mesmo engenheiro conta que naquela época estava trabalhando na Atari (foi lá que conheceu Jobs). Pouco depois de a agora gigante de Cupertino iniciar suas operações, a empresa contraiu uma dívida para comprar produtos e fabricar o primeiro lote de computadores. Segundo o Xataka, fizeram isso por meio de um empréstimo de uma entidade bancária chamada The Byte Shop, que tinha a reputação de ser muito rigorosa na cobrança de suas dívidas.

Este banco tinha como política que quem não cumprisse com os compromissos poderia ter seus ativos confiscados. Ronald Wayne, na época com 40 anos, estava bem financeiramente: tinha casa, carro e economias, elementos que não poderia, de forma alguma, colocar em risco.

Pouco tempo depois, a fama da Apple se espalhou pelo mundo e os milhões de dólares chegaram. O mais curioso é que o próprio Wayne conta que Steve Jobs lhe ofereceu voltar, mas ele recusou a oferta.

O que aconteceu com Ron Wayne?

Depois de sair da Apple, Wayne trabalhou em diversas indústrias, desde o Lawrence Livermore National Laboratory até a LDF Semiconductors. Depois, passou seus dias na Califórnia, gerenciando uma loja de selos até se aposentar.

E embora Jobs o convidasse constantemente para eventos da Apple e em várias ocasiões lhe oferecesse voltar, Wayne permaneceu firme em suas decisões.