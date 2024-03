Os robôs humanoides estão evoluindo a uma velocidade assustadora

Não sabemos se devemos comemorar ou nos assustar, mas é certo que qualquer pessoa que veja o vídeo que vamos apresentar a seguir ficará surpresa. A empresa Unitree revela as imagens da terceira geração (ou como eles chamam de “Evolução”) de seus robôs humanoides chamados H1.

Trata-se de dispositivos bípedes, como pessoas, que caminham a uma velocidade realmente surpreendente. Vê-los é perceber o avanço significativo na tecnologia robótica. Com um design modular, alto desempenho e inteligência artificial avançada, esses robôs estão prontos para revolucionar a forma como trabalhamos e vivemos.

De acordo com a descrição do site oficial da empresa, os robôs H1 se destacam por seu design modular, que permite uma fácil configuração e personalização.

Recomendados

O usuário que adquirir essas máquinas tem a possibilidade de selecionar vários módulos para adaptar o robô às suas necessidades específicas. Essa flexibilidade permite que os robôs H1 sejam utilizados em uma ampla gama de aplicações, desde pesquisa e desenvolvimento até logística e cuidados médicos.

A velocidade com que caminham e a capacidade de carga que possuem os tornam ideais para substituir os funcionários em uma fábrica, onde são realizadas tarefas automatizadas.

Os robôs H1 estão equipados com poderosos atuadores e sensores que lhes permitem realizar tarefas complexas com precisão e eficiência. Eles possuem uma grande força, velocidade e agilidade, o que lhes permite interagir com o mundo físico de forma semelhante aos humanos. Além disso, seu sistema de controle avançado permite que realizem movimentos fluidos e coordenados.

De acordo com uma resenha da Urban Tecno, os H1 da Unitree Robotics vêm equipados com um sensor LiDAR 3D e uma câmera de profundidade para se deslocar. Eles medem 180 cm e pesam 47 kg. "Além disso, eles possuem dois Intel Core i7-1265U para garantir que o hardware esteja à altura do software e continuar evoluindo em sua missão de oferecer um robô comercial que se aproxima dos 80 mil euros", disse o portal citado.

Além disso, eles vêm com algoritmos de inteligência artificial de última geração que lhes permitem aprender e se adaptar ao seu ambiente. Isso lhes dá a capacidade de realizar tarefas de forma autônoma e colaborar com os humanos de maneira segura e eficiente.