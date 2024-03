O fim do mundo pode estar ao virar da esquina, de acordo com as dramáticas revelações feitas pela inteligência artificial. Não se trata do impacto de um meteorito ou da morte do nosso Sol. Também não é devido à chegada de uma civilização maligna ou às consequências das mudanças climáticas. As estimativas feitas pelos mecanismos de aprendizado de máquina alertam sobre o que poderia acontecer em um eventual conflito nuclear.

Sempre se disse que o ser humano seria o principal responsável pelo fim do mundo. Uma guerra nuclear teria consequências devastadoras para a humanidade, sentenciando o fim do mundo da maneira mais cruel possível.

Recentes declarações de líderes das potências mundiais abrem a possibilidade de um conflito com armas nucleares, que resultaria em perdas incalculáveis para nossa espécie.

Recomendados

O meio de comunicação Alerta News 24 publica alguns vídeos que parecem ser ameaças, tanto por parte da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) quanto da Rússia, sobre o que seria um ataque nuclear de ida e volta.

🇪🇺🇷🇺 | Así respondería la OTAN frente a una agresión nuclear por parte de Rusia con un contraataque nuclear, utilizando su arsenal de armas nucleares.

pic.twitter.com/WwyoaiTRT1 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 15, 2024

Ver esse tipo de recreações nos fez perguntar ao Copilot, a inteligência artificial da Microsoft, sobre as consequências de um conflito em grande escala a nível mundial.

🇷🇺 | Los medios rusos publicaron un video donde muestran como sería un ataque nuclear ruso contra Estados Unidos.

pic.twitter.com/QXsWAtulEu — Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 16, 2024

A resposta da inteligência artificial a esse tipo de situações

As guerras nucleares são, sem dúvida, uma ameaça real e devastadora para a humanidade. Deixe-me explorar suas consequências: