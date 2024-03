Corte no orçamento da NASA: os telescópios Chandra e Hubble estão em perigo?

O futuro de dois dos telescópios mais emblemáticos da NASA, o Telescópio Espacial Hubble e o Observatório de Raios-X Chandra, parece sombrio enquanto a agência espacial considera reduzir seu financiamento. Essa notícia tem desconcertado a comunidade científica que depende largamente dessas missões para suas observações cósmicas.

A proposta de orçamento da NASA para 2025 revela uma diminuição no financiamento para a divisão de astrofísica, com uma pequena redução nos fundos atribuídos tanto ao Hubble quanto ao Chandra. Essas reduções orçamentárias refletem as limitações financeiras da agência espacial, que viu uma diminuição em seu orçamento total em comparação com anos anteriores.

O orçamento proposto para o Chandra sugere uma redução significativa nos fundos, o que poderia levar a uma transição para operações mínimas. Embora a NASA tenha argumentado que os custos de gestão da missão aumentaram devido ao deterioro da nave espacial, os líderes do Chandra desafiaram essa afirmação, apontando que conseguiram manter a eficiência da observação apesar dos desafios térmicos.

Recomendados

O movimento “Save Chandra” e a luta pela sobrevivência

O corte de orçamento proposto resultou na criação do movimento "Save Chandra", que insta os astrônomos e o público em geral a advogar pela preservação do telescópio. Embora o movimento reconheça as restrições orçamentárias da NASA, ele alerta sobre as consequências devastadoras de cancelar prematuramente uma missão tão valiosa.

Um futuro incerto para Hubble e Chandra

O Hubble e Chandra têm sido pilares na exploração cósmica por décadas, fornecendo imagens e dados que transformaram nossa compreensão do universo. No entanto, os atuais cortes orçamentários apresentam desafios significativos para o seu futuro. A medida que a NASA busca equilibrar suas prioridades em um ambiente financeiro restrito, a comunidade científica aguarda ansiosamente uma resolução que garanta a continuidade dessas missões fundamentais.