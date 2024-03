Apple com problemas: Samsung Galaxy S25 seria mais poderoso que o iPhone 16 Pro

Parece que a equipe da Apple pode estar enfrentando um dilema sério em potencial. Este ano de 2024, concentraram seus esforços no lançamento conturbado do Vision Pro, que teve um início um tanto irregular, enquanto, com esse balanço, acabaram deixando o futuro do iPhone 16 em segundo plano. Infelizmente, isso poderia representar um problema para eles com o Samsung Galaxy S25, que agora pode ser muito mais rápido que o iPhone 16 Pro.

Recentemente, foram vazados relatórios, renders, mock-ups e outras ilustrações baseadas em supostos diagramas técnicos que nos dariam uma ideia muito clara e firme de como seria a nova família de smartphones da Apple.

Imagem: MacRumors | Detalhes dos Smartphones

Dentro desse terreno, talvez o detalhe mais perturbador ou inquietante seja que o iPhone 16 terá uma aparência bastante similar ao iPhone X, um modelo que terá mais de sete anos desde o seu lançamento quando o dispositivo com seu "novo" design for apresentado.

Nesse terreno, a Apple teria que lidar com o detalhe da reminiscência, sendo obrigada a implementar uma estratégia de marketing astuta o suficiente para desviar dessa bala.

Sob essa perspectiva, o último argumento de refúgio seria a referência à sua tecnologia de ponta e ao poder do smartphone. Mas parece que aí eles poderiam ter outro problema em mãos.

O Samsung Galaxy S25 seria mais poderoso que o iPhone 16 Pro graças ao seu processador Snapdragon

De acordo com vários relatórios publicados no site coreano Meeko, a Qualcomm em breve apresentará seu novo processador Snapdragon 8 Gen 4, que, devido à natureza de seu calendário de produção, poderá chegar aos smartphones da série Galaxy S25 da Samsung.

Tem sido falado sobre este novo SoC há meses, mas o mais interessante é que, teoricamente, oferecerá um grande salto de desempenho em comparação com seu antecessor, o Snapdragon 8 Gen 3, que encontramos atualmente nas entranhas da família Galaxy S24 Ultra.

Uma filtragem anterior havia afirmado que o Snapdragon 8 Gen 4 alcançaria uma pontuação de um único núcleo de 2.800 pontos no Geekbench, um grande salto em relação aos 2.100 de seu antecessor. Mas hoje temos notícias ainda mais interessantes sobre o próximo SoC.

Qualcomm Snapdragon QUALCOMM (QUALCOMM/Europa Press)

Uma vez que os relatórios deste site asiático indicam que o Snapdragon 8 Gen 4 poderá atingir uma pontuação de núcleo único de 3.500 pontos. Se isso for verdade, então superaria o chipset Apple A18, que se espera que alimente os modelos iPhone 16 Pro.

O telefone da Apple, teoricamente, alcançaria uma pontuação de 3.300 pontos nesse teste, de modo que o Galaxy S25 seria mais potente, inclusive em seu desempenho de GPU e multinúcleo, graças ao Snapdragon 8 Gen 4.

Se esta filtragem se mostrar verdadeira, este telefone da Samsung faria história ao superar o iPhone em desempenho de núcleo único pela primeira vez em sua história.