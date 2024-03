Queres ser astronauta? A NASA divulgou os requisitos e o processo de seleção

Todo entusiasta do espaço sonha em explorar além da nossa atmosfera. Agora, a NASA está oferecendo uma oportunidade emocionante: virar um astronauta profissional em tempo integral. No entanto, deve ter em mente que a competição será feroz, uma vez que mais de 12.000 pessoas provavelmente irão candidatar-se a apenas 10 vagas disponíveis.

Estes são os requisitos para ser astronauta

Os requisitos para se tornar um astronauta evoluíram para se adequarem aos objetivos e missões em curso da NASA. Aqui está um resumo do que se espera dos candidatos:

Cidadania americana: É preciso ser cidadão dos Estados Unidos para ser considerado para uma vaga de astronauta.

É preciso ser cidadão dos Estados Unidos para ser considerado para uma vaga de astronauta. Educação em STEM: É preciso ter um mestrado numa área STEM (ciência, tecnologia, engenharia ou matemática) de uma instituição credenciada. Alternativamente, dois anos de trabalho num programa de doutoramento numa área relacionada também podem cumprir este requisito, assim como um doutoramento completo em medicina ou osteopatia.

É preciso ter um mestrado numa área STEM (ciência, tecnologia, engenharia ou matemática) de uma instituição credenciada. Alternativamente, dois anos de trabalho num programa de doutoramento numa área relacionada também podem cumprir este requisito, assim como um doutoramento completo em medicina ou osteopatia. Experiência profissional: É necessário um mínimo de três anos de experiência profissional relacionada após a conclusão do mestrado, ou 1000 horas de piloto em comando (com requisitos específicos para pilotos). Para médicos, o tempo de residência pode contar como experiência.

É necessário um mínimo de três anos de experiência profissional relacionada após a conclusão do mestrado, ou 1000 horas de piloto em comando (com requisitos específicos para pilotos). Para médicos, o tempo de residência pode contar como experiência. Exame físico: Deve ser capaz de passar com sucesso no exame físico de astronauta de voo de longa duração da NASA.

Deve ser capaz de passar com sucesso no exame físico de astronauta de voo de longa duração da NASA. Habilidades pessoais: São valorizadas habilidades de liderança, trabalho em equipe e comunicação.

Depois de enviar sua inscrição, o Conselho de Seleção de Astronautas da NASA revisará e avaliará suas qualificações. Se você for selecionado como um dos candidatos mais qualificados, será convidado para entrevistas no Centro Espacial Johnson da NASA em Houston, Texas. Após as entrevistas, aproximadamente metade dos candidatos são convidados para uma segunda rodada. Por fim, os novos candidatos a astronautas da NASA são selecionados.

Se tiver sucesso, passará os próximos dois anos recebendo formação no Centro Espacial Johnson. Isso incluirá aprender habilidades básicas de astronauta, como caminhadas espaciais, operação da estação espacial, voar em aviões a jato T-38 e operar um braço robótico.

Com a missão Artemis e os planos para a exploração espacial futura, os novos astronautas terão a oportunidade de viajar mais longe do que nunca em missões lunares e até mesmo poderiam ser os primeiros humanos a voar para Marte.

Se sonha em explorar o espaço, esta pode ser a sua oportunidade de fazer história como astronauta da NASA. Prepare a sua candidatura: ao infinito e além!