Qual é o melhor lugar do mundo para ver o eclipse de 2024?

Os eclipses solares totais têm sido eventos que capturaram a atenção de milhões ao redor do mundo, oferecendo espetáculos celestiais inesquecíveis. Um dos mais destacados ocorreu em 14 de dezembro de 2020, quando um eclipse solar total pôde ser observado em certas áreas do Brasil e Argentina. Este eclipse atraiu astrônomos, entusiastas e turistas de todo o mundo, que se reuniram em locais estratégicos para testemunhar o fenômeno em todo o seu esplendor, destacando a importância de escolher locais ótimos para uma visualização clara e segura.

Outro eclipse solar total relevante ocorreu em 2 de julho de 2019, visível principalmente no sul do Pacífico e partes da América do Sul. Este evento celestial inspirou a fascinação de observadores em países como Brasil e Argentina, bem como daqueles que acompanharam a transmissão ao vivo em diversas plataformas online. Além de proporcionar experiências visuais impressionantes, também serviram como oportunidades para pesquisa científica e educação pública sobre fenômenos astronômicos, destacando a importância de compreender e apreciar a beleza e a complexidade do universo que nos rodeia.

Está chegando um novo eclipse solar total

Na segunda-feira, 8 de abril, ocorrerá um novo eclipse solar total, que promete ser espetacular em todos os sentidos. Este evento astronômico reunirá uma série de circunstâncias únicas que o tornam um espetáculo impressionante.

Recomendados

Este eclipse solar total terá vários elementos que o tornam excepcionalmente especial. Por um lado, a Lua estará em seu perigeu, o que a fará parecer maior do que o habitual. Além disso, o Sol estará próximo de seu nível máximo de atividade, permitindo a observação de protuberâncias solares durante o eclipse. A sombra da Lua cobrirá cidades importantes no México, Estados Unidos e Canadá, mergulhando-as temporariamente na escuridão.

Onde é o melhor lugar para ver?

Embora o eclipse seja visível em várias regiões, o melhor lugar para observá-lo será Nazas, um pequeno município no estado de Durango, México. Nazas está localizado no centro da faixa de totalidade, onde a escuridão será absoluta por 4 minutos e 28 segundos. Este local oferece a duração máxima do eclipse e as condições ideais para a observação.

O eclipse começará às 9:51:28 da manhã e terminará às 2:39:42 da tarde, hora do centro do México. O momento da totalidade, quando a Lua cobrirá completamente o Sol, será entre 1:15:04 da tarde e 1:19:32 da tarde. Durante esse tempo, Nazas estará completamente escuro, o que permitirá uma observação sem igual do fenômeno astronômico.

Este eclipse solar total será testemunhado por milhões de pessoas na América do Norte, abrangendo uma extensa área geográfica que inclui México, Estados Unidos e Canadá. Ao contrário de eventos anteriores, este eclipse cobrirá mais território e terá uma faixa de totalidade mais ampla, aumentando a preocupação por possíveis congestionamentos e colapsos nas áreas afetadas.

Embora Nazas ofereça a melhor experiência para testemunhar o eclipse em sua totalidade, todo o continente norte-americano (exceto o Alasca) poderá desfrutar de pelo menos um eclipse parcial. Mesmo na América Central, haverá oportunidades para observar esse fenômeno astronômico. Do México ao Canadá, este eclipse solar total promete ser um evento que cativará milhões de pessoas em todo o continente.