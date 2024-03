O YouTube está cheio de golpistas que imitam Elon Musk durante os lançamentos da SpaceX

Elon Musk, que às vezes é o homem mais rico do mundo, dono da SpaceX, X (anteriormente Twitter), Tesla Motors e outras empresas, tem sido alvo de várias fraudes ao longo dos anos, visando enganar vítimas incautas que desejam ingressar no mercado de criptomoedas. Mas agora os golpistas optaram por uma metodologia incomum: áudios do YouTube em lançamentos de foguetes.

Parece estranho, mas na verdade a popular plataforma de vídeo tem sido inundada por transmissões ao vivo falsas que usam a imagem de Elon Musk para promover golpes de criptomoeda durante o teste de lançamento da Starship, o foguete da SpaceX projetado para levar humanos a Marte.

Starship de SpaceX SpaceX

Ao longo dos últimos meses, temos visto como a empresa espacial privada de Elon Musk realizou múltiplas tentativas de voo de teste em direção à órbita, algumas mais bem-sucedidas do que outras, mas sempre se tornando um fenômeno viral para a comunidade de amantes da exploração espacial.

Infelizmente, o material audiovisual desses lançamentos tem sido usado como base para montar uma fraude elaborada, onde são usados streamings falsos para roubar dinheiro.

Como os golpistas usam a SpaceX, seu foguete Starship e a voz de um falso Elon Musk para roubar seu dinheiro

De acordo com o que relatam os amigos da Popular Science, as contas falsas, algumas até mesmo com o selo de verificação do YouTube, exibem vídeos pré-gravados de Musk promovendo um "sorteio" de criptomoedas.

No vídeo, seria observado um lançamento de teste da Starship com a voz em off de um falso Musk, onde os espectadores do streaming falso são convidados a enviar Bitcoin, Ethereum ou Dogecoin para um endereço específico com a promessa de receber o dobro do valor investido.

As contas falsas imitam a estética da SpaceX e usam nomes semelhantes como "SpaceX Live" ou "SpaceX Official" nos nomes dos canais do YouTube. Os vídeos mostram um clipe repetitivo de Musk falando sobre exploração espacial e criptomoedas.

Se alguém entrar durante a transmissão, é fácil cair, pois só ouviria a parte em que os usuários são convidados a escanear um código QR que os redireciona para um site fraudulento que simula ser a página oficial da SpaceX.

O site falso anuncia um "evento oficial" prometendo duplicar os investimentos em criptomoedas. Mas obviamente, o que faz é roubar as criptomoedas.

A questão é que a fraude cresceu a tal ponto que um porta-voz do YouTube confirmou que a plataforma já removeu quatro canais relacionados a essas fraudes.

Onde a empresa usaria uma combinação de aprendizado de máquina e revisão humana para detectar e remover conteúdo fraudulento desse tipo.

Infelizmente, esta não é a primeira vez que os golpistas se aproveitam da imagem de Elon Musk e do interesse na SpaceX para suas artimanhas. Em junho de 2020, os primeiros casos começaram e não pararam desde então.

A recomendação óbvia é sempre pensar duas vezes quando algo parecer tão bom assim.