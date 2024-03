Como está progredindo a ‘defesa planetária’ contra asteroides?

O Teste de Redirecionamento de Asteroides Duplos (DART) da NASA realizou um marco importante na exploração espacial ao mirar deliberadamente um asteroide chamado Dimorphos. Este evento, celebrado como um sucesso na Terra, foi um ensaio geral para potencialmente desviar asteroides que representam uma ameaça para nosso planeta. Com um custo de 325 milhões de dólares, a missão DART foi projetada para testar a viabilidade de alterar a trajetória de um asteroide utilizando uma nave espacial como instrumento de defesa planetária.

A inesperada mudança de forma de Dimorphos

No entanto, o que a equipe da missão não antecipou foi a incomum resposta de Dimorphos ao impacto do DART. Um estudo recente publicado na Nature Astronomy revelou que o asteroide mudou de forma após o impacto. Em vez de cavar um cratera normal em forma de tigela, a espaçonave deixou Dimorphos amassado.

Este impacto alterou significativamente a estrutura do asteroide, transformando-o de um orbe achatado para um oval de superfície plana. A resposta peculiar do Dimorphos é atribuída à sua composição, que consiste principalmente em uma massa de areia em vez de uma rocha sólida contínua. Esta descoberta desafia as suposições anteriores sobre como os asteroides reagiriam a um impacto desse tipo.

Implicações para a Defesa Planetária

A resposta incomum de Dimorphos levanta questões sobre a eficácia das estratégias de defesa planetária. Embora o DART tenha demonstrado que uma nave espacial pode desviar um asteroide, há o risco de que um impacto muito forte em asteroides semelhantemente desestruturados os fragmente. Isso poderia criar múltiplas ameaças em vez de uma única.

Estas descobertas destacam a necessidade de realizar mais pesquisas e missões espaciais a asteroides para entender melhor seu comportamento e se preparar adequadamente para possíveis ameaças futuras.

Em resumo, a missão DART da NASA foi um triunfo na exploração espacial, mas a inesperada mudança de forma de Dimorphos destaca a importância de continuar pesquisando e desenvolvendo estratégias de defesa planetária para proteger nosso planeta de possíveis impactos de asteroides.