Cientistas estão perto do ‘Elixir da Vida’ após descobrir como reprogramar as células imunitárias

Os cientistas deram um passo adiante em direção à descoberta de um ‘elixir da vida’ que pode funcionar após um único tratamento.

Os cientistas descobriram uma maneira de reprogramar um tipo de glóbulo branco, chamado célula T, que normalmente ajuda o sistema imunológico a combater doenças. Além de contribuir para a redução do peso corporal e melhorar o metabolismo, essas células T também atacam as ‘células senescentes’, que são responsáveis por muitas das doenças que enfrentamos mais tarde na vida.

À medida que envelhecemos, as células senescentes param de se replicar e se acumulam em nosso corpo, o que pode causar uma inflamação prejudicial.

Recomendados

Nova modificação genética

Uma equipe do Laboratório Cold Spring Harbor, em Nova York, modificou geneticamente células T para transformá-las em células T CAR (receptor de antígeno quimérico) para atacar células senescentes. Os pesquisadores usaram o tratamento em ratos e os resultados nos deixaram surpresos. De acordo com o estudo, publicado na revista Nature Aging, os ratos viveram vidas mais saudáveis e mostraram sinais de menor peso corporal, melhor metabolismo e tolerância à glicose, enquanto aumentavam a atividade física.

As células CAR T foram previamente utilizadas para tratar uma variedade de cânceres sanguíneos e foram aprovadas para esse fim em 2017. No entanto, o estudo mais recente é um dos primeiros a levar os limites do tratamento além disso. A professora assistente Corina Amor Vegas disse: "Se as dermos a ratos velhos, rejuvenescem. Se as dermos a ratos jovens, envelhecem mais lentamente. Nenhuma outra terapia no momento pode fazer isso".

Como deve ser tomado?

Ao contrário dos medicamentos que precisam ser tomados diariamente, descobriu-se que as células CAR T têm uma longevidade extrema, e foi descoberto que apenas uma dose em uma idade precoce fornece células suficientes para ter efeitos ao longo da vida.

Os pesquisadores também afirmaram que um único tratamento também pode proteger contra condições que frequentemente ocorrem mais tarde na vida, como obesidade e diabetes.

O Dr. Amor Vegas acrescentou: “As células T têm a capacidade de desenvolver memória e persistir no corpo por períodos realmente prolongados, o que é muito diferente de um medicamento químico. Com as células CAR T, você tem o potencial de receber esse tratamento, e é isso. Para doenças crônicas, isso é uma grande vantagem. Pense nos pacientes que precisam de tratamento várias vezes ao dia em vez de receber uma infusão, e então estarão prontos por vários anos”.

A equipe de laboratório do Dr. Amor está atualmente investigando se as células CAR T permitem que os ratos vivam não apenas mais saudáveis, mas também por mais tempo. Se for o caso, a sociedade estará um passo mais perto da cobiçada fonte da juventude.