Bateria térmica feita com areia pode fornecer aquecimento e luz para cidades inteiras

O progresso em energia renovável continua imparável, e as tecnologias emergentes estão revolucionando a forma como armazenamos e utilizamos energia. Um dos mais recentes avanços vem da empresa finlandesa Polar Night Energy, que desenvolveu uma tecnologia inovadora de baterias de areia para armazenar energia térmica.

Essas baterias de areia aproveitam os excedentes de eletricidade gerados por fontes renováveis como a eólica e a fotovoltaica, aquecendo uma grande quantidade de areia por meio de um trocador de calor enterrado no centro de um silo de aço. A areia, um material abundante e acessível, pode atingir temperaturas extremamente altas, de até 1000 °C ou mais, e reter essa energia por meses com perdas mínimas.

O último projeto da Polar Night Energy consiste numa instalação no município finlandês de Pornainen, onde uma bateria de areia com uma potência nominal de 1 MW e uma capacidade de até 100 MWh fornecerá energia térmica para o aquecimento urbano. Esta solução é especialmente crucial em lugares como a Finlândia, onde enfrentam invernos árticos gelados e precisam de sistemas de aquecimento confiáveis e eficientes.

Recomendados

Uma invenção barata e alcançavel

A tecnologia das baterias de areia é alcançavel e versátil. Os depósitos podem variar em tamanho e podem ser instalados tanto na superfície como no subsolo. Além disso, a empresa finlandesa está explorando novas aplicações e planeja comercializar sistemas com capacidades ainda maiores, o que poderia revolucionar o armazenamento em massa de energia no futuro.

Um dos aspectos mais promissores desta tecnologia é o seu potencial para reduzir as emissões de carbono e tornar a energia renovável ainda mais acessível e atraente. À medida que as baterias de areia se tornarem mais comuns, poderiam mudar a forma como aquecemos nossas casas e cidades, oferecendo uma alternativa limpa e eficiente aos sistemas de aquecimento tradicionais.

Em resumo, as baterias de areia da Polar Night Energy representam um avanço emocionante no campo da energia renovável, oferecendo uma solução inovadora e alcançavel para o armazenamento de energia térmica. Com o potencial de transformar a forma como utilizamos a energia, essas tecnologias poderiam desempenhar um papel fundamental na transição para um futuro mais sustentável e limpo.