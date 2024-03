A Epic Games recebe um apoio inesperado em sua disputa contra a Apple

Durante anos, a Epic Games tem travado uma batalha legal com a Apple sobre as políticas da App Store que exigem que os desenvolvedores paguem até 30% de suas receitas pelas compras feitas na plataforma. Agora, a Epic encontrou um apoio legal significativo de algumas das empresas de tecnologia mais proeminentes do mundo, incluindo Microsoft, Meta, Spotify, X (anteriormente conhecida como Twitter) e Match Group.

Apoio legal e argumentos chave da Epic Games e Apple

De acordo com relatos, essas empresas apresentaram um parecer amicus curiae no caso Epic vs. Apple, argumentando que a Apple estava violando uma ordem judicial ao dificultar o uso de métodos de pagamento alternativos no iOS. Alegaram que a Apple estava prejudicando a concorrência ao não permitir opções de pagamento mais econômicas para os usuários do iOS.

O CEO da Epic Games, Tim Sweeney, criticou abertamente a Apple por considerar que a empresa está violando maliciosamente as leis antimonopólio, tanto nos Estados Unidos quanto na União Europeia. Sweeney acusou a Apple de impor condições anticompetitivas aos desenvolvedores e usuários, forçando-os a escolher entre a exclusividade da App Store ou enfrentar tarifas e restrições injustas.

História da Batalha Legal

O conflito entre Epic Games e Apple começou há anos, quando a Epic acusou a Apple de violar as leis antitruste ao impor restrições sobre transações e acesso à App Store. A disputa se intensificou em 2020 quando a Apple removeu o Fortnite da App Store depois que a Epic introduziu opções de pagamento alternativas. Posteriormente, um tribunal dos EUA decidiu a favor de permitir opções de pagamento de terceiros, estabelecendo um precedente para a concorrência no mercado de aplicativos.

A decisão judicial nos Estados Unidos influenciou as políticas da Apple na Europa, onde a Lei de Mercados Digitais da UE exige opções de pagamento de terceiros e acesso a lojas de aplicativos alternativas. No entanto, a Apple recentemente anunciou taxas adicionais para os desenvolvedores que usam plataformas de pagamento de terceiros, o que gerou críticas e protestos da comunidade global de desenvolvedores.

Em resumo, a batalha entre a Epic Games e a Apple reflete os desafios em torno da concorrência e da liberdade de escolha no mercado de aplicativos digitais, com importantes implicações para o futuro da indústria tecnológica e das regulamentações antitruste.