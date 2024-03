YouTube, TikTok, Instagram, Facebook: conheça os aplicativos que mais consomem bateria

Na era digital, já estando no século XXI, nosso smartphone, seja ele um dispositivo Android ou um iPhone, se tornou uma ferramenta indispensável. No entanto, a autonomia da bateria ainda costuma ser o seu principal problema, seu maior calcanhar de Aquiles, com aplicativos como YouTube, Instagram, WhatsApp e Facebook sugando sua energia descontroladamente.

Passamos por um extenso período de testes de diferentes modelos aqui no FayerWayer, com alguns modelos da Samsung, OPPO, realme e mais. Por isso, decidimos elaborar este artigo, onde analisaremos os aplicativos que mais consomem bateria no smartphone.

Também abordaremos as razões por trás do alto consumo desses aplicativos e como podemos otimizar seu uso para prolongar a vida útil da bateria após cada sessão de carga.

É importante esclarecer que nenhum desses conselhos mudará magicamente a autonomia total do telefone, mas nos ajudará a entender melhor como é o consumo para adquirir melhores hábitos de uso.

Por que alguns aplicativos consomem muito mais bateria do que outros?

O consumo de bateria de um aplicativo depende de vários fatores, mas há alguns culpados óbvios e diretos que podemos listar aqui:

Uso do GPS: Aplicativos que usam o GPS constantemente, como Google Maps, Waze ou Uber, consomem rapidamente a bateria, mesmo se deixarmos o GPS ativado por descuido, ele pode se esgotar completamente.

Se alguma dessas aplicações estiver ativa enquanto tivermos o GPS e o Bluetooth ativados, é quase certo que nunca chegaremos ao final do dia.

Nesse sentido, aplicativos de streaming como Netflix ou YouTube são assassinos de nossa bateria.

Especialmente no caso do Android, pode ser um assunto inclemente.

Por isso, é recomendável mantê-lo sempre em níveis visíveis, mas não muito elevados.

Então, quais são os aplicativos que consomem a bateria do smartphone?

Em uma divisão sob a lógica de tipos de aplicativos, poderíamos afirmar que esses são os que mais consomem a energia do nosso smartphone.

Antes de mais nada, as redes sociais como o Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat e similares. Como elas funcionam em segundo plano e precisam de funções extras como o GPS, tornam-se assassinas lentas que passam despercebidas.

Obviamente, os serviços de streaming como Netflix, YouTube e Spotify ficariam em segundo lugar, onde o principal momento de esgotamento ocorre quando consumimos conteúdo com os dados móveis ativos e a tela ligada.

Mais ou menos sob a mesma lógica, podemos considerar os jogos móveis, com títulos como Pokémon GO, Fortnite e PUBG liderando a lista dos que mais consomem a bateria do nosso smartphone.

As aplicações de viagens ou de entrega como Uber, Didi, Cabify, Uber Eats e Rappi também podem ser consideradas consumidoras de energia devido a tudo o que executam em segundo plano, especialmente com o GPS ativo.

No final, incluiríamos os aplicativos de mensagens instantâneas como WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger e similares. Os aplicativos complementares de dispositivos vestíveis também não são tão invasivos e têm sua própria bateria. Portanto, eles encerrariam a lista dos principais culpados.

Algumas dicas para economizar bateria no seu smartphone

Reduza o brilho da tela: Ajuste o brilho para o mínimo necessário para uma boa visualização.

Feche os aplicativos que não estiver usando e, se possível, desative a execução em segundo plano se não precisar deles.

Desative o GPS e o Bluetooth: Quando não estiver a usá-los, desligue essas funções para economizar bateria. Com este simples ato, você poderá notar uma melhoria substancial.

Elimine os aplicativos que não utiliza: Desinstale os aplicativos que não utiliza com frequência para liberar espaço e otimizar o desempenho do dispositivo.

Use o modo de economia de bateria: A maioria dos smartphones oferece um modo que reduz o consumo de bateria ao limitar algumas funções.