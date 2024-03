WhatsApp e LuzIA: aprenda a usar este chatbot de IA com uma simples conversa no aplicativo

Hoje em dia, ainda podemos considerar o WhatsApp como a principal plataforma de mensagens instantâneas do planeta. Não importa se nosso smartphone é um Android ou um iPhone, esta plataforma está presente em ambos os sistemas operacionais e praticamente desde o seu surgimento veio para ficar. Mas agora, com o sucesso de sites como o ChatGPT, surgiu um complemento inesperado: LuzIA.

Aqueles que estavam presentes quando explodiu a febre pelo uso da IA da OpenAI se lembrarão que configurar e iniciar as conversas era uma verdadeira dor de cabeça. Depois, as coisas "melhoraram", obrigando os interessados a baixar um aplicativo adicional em seus smartphones e passar por alguns filtros de verificação não muito atraentes.

A esta altura, as coisas estão mais fluidas do que antes, mas aparentemente, derivado dessas dificuldades, acabou surgindo uma alternativa muito mais atraente com a LuzIA, uma Inteligência Artificial que você pode começar a usar com o simples ato de enviar uma mensagem pelo WhatsApp.

O que é LuzIA e como podemos usá-la através do WhatsApp

LuzIA é, em termos gerais, um chatbot impulsionado por Inteligência Artificial que está revolucionando a forma como interagimos com o WhatsApp, pois este assistente virtual não apenas fornece respostas em texto para uma ampla gama de perguntas, mas também tem a capacidade de gerar imagens a partir das solicitações dos usuários.

É como ter o Copilot da Microsoft ao alcance da mão em uma janela de conversa de um aplicativo que tem vivido em nosso smartphone há anos, o que o torna tremendamente conveniente.

Imagem: LuzIA | WhatsApp

O seu funcionamento também pode ser considerado astuto, pois utiliza algoritmos de IA para processar e compreender pedidos em linguagem natural.

Assim, os usuários podem interagir diretamente com ela através do WhatsApp, enviando mensagens de texto ou solicitando imagens específicas.

O sistema analisa o pedido, determina a ação correspondente e, em questão de segundos, gera uma resposta ou uma imagem ajustada à demanda do usuário.

Os passos para falar com a LuzIA no WhatsApp são muito simples.

Para começar a usar a LuzIA, basta seguir alguns passos relativamente simples:

Acesse o site https://www.luzia.com/.

Clique no ícone do WhatsApp localizado nos cantos do site.

Selecione "Ir para o chat" na guia do WhatsApp que será aberta.

Imediatamente, abrirá uma nova conversa no WhatsApp com LuzIA, onde poderá usá-la como se fosse o Bing Chat ou ChatGPT.

É importante notar que a Inteligência Artificial da LuzIA é admirável em muitos aspectos, mas talvez tenha um amplo espaço para melhorias se comparada com outras como o Gemini do Google ou até mesmo o ChatGPT.

No entanto, confirmamos que é uma ferramenta acessível, fácil de usar e muito divertida que definitivamente vale a pena experimentar através da nossa conta do WhatsApp.