Realmente assustadores: estes são os sons mais arrepiantes que a NASA captou no Sistema Solar

O Universo é um conjunto de mistérios que às vezes são inexplicáveis. A NASA e várias agências espaciais desenvolveram ferramentas para explorar o Sistema Solar, em diferentes pontos das órbitas de alguns planetas e suas luas.

Captar o som não é uma tarefa fácil. As ondas sonoras não são ouvidas como tal, pois não há uma atmosfera com ventos para viajar. No entanto, as naves espaciais são projetadas com ferramentas que captam ondas de rádio e isso pode ser traduzido em som, como bem explicado em uma resenha da BBC.

O mesmo site mencionado, com base em uma iniciativa da NASA, publica os sons mais assustadores captados por sondas espaciais no espaço. Missões de naves que passaram perto do Sol; que viram de frente gigantes como Júpiter ou Saturno, encontraram espetáculos audiovisuais inéditos para qualquer ser humano.

Recomendados

"Quando os cientistas convertem esses sinais de rádio em ondas sonoras, os resultados são arrepiantes", explica a agência espacial dos Estados Unidos em seu site oficial.

A NASA tem uma série de 31 publicações no Sound Cloud das quais compartilhamos as mais impressionantes.

"Subindo às profundezas do nosso universo, corajosas naves espaciais vagam pelo cosmos, capturando imagens de maravilhas celestiais. Algumas naves espaciais possuem instrumentos capazes de capturar emissões de rádio. Quando os cientistas as convertem em ondas sonoras, os resultados são perturbadores de se ouvir", diz a NASA em um dos compilados de todo o Sistema Solar.

Sobre um específico em Saturno, diz: "Uma nova pesquisa das órbitas próximas ao Grand Finale da missão Cassini da NASA mostra uma interação surpreendentemente poderosa de ondas de plasma que se movem de Saturno para sua lua Enceladus."

Os pesquisadores transformaram a gravação de ondas de plasma em um arquivo de áudio "assobiando" que podemos ouvir, da mesma forma que um rádio traduz ondas eletromagnéticas em música. Assim como o ar ou a água, o plasma (o quarto estado da matéria) gera ondas para transportar energia. A gravação foi capturada pelo instrumento Radio Plasma Wave Science (RPWS) em 2 de setembro de 2017, duas semanas antes de Cassini ser deliberadamente mergulhada na atmosfera de Saturno.