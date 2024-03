O verdadeiro motivo pelo qual você deve evitar os celulares de baixo custo não são os videogames

Os smartphones de baixa performance têm sido criticados há anos pela sua falta de desempenho em jogos móveis. Os fabricantes ouviram os utilizadores e, embora não sejam atualmente a melhor opção, com alguns ajustes é possível jogar sem grandes problemas.

No entanto, ao focar no desenvolvimento de jogos, eles deixaram de lado um elemento fundamental. Por isso, se estiver ao seu alcance, evite os modelos de baixa performance para não ter uma experiência ruim.

Uma resenha do 3D Juegos explica que os celulares de baixo custo não estão respondendo bem em páginas web modernas. A quantidade de conteúdo multimídia, seja do site ou dos anúncios do Google Ads, faz com que o dispositivo não responda de forma eficiente.

Recomendados

O mesmo acontece com os aplicativos considerados informativos (ou de entretenimento) como X, Instagram e Facebook. O conteúdo multimídia sobrecarrega a memória RAM e exige muito mais do que o equipamento pode oferecer.

Smartphone Sobrecarregado

O relatório do meio citado fala sobre como os testes de LCP confirmam que a experiência de navegação em sites e aplicativos pode ser significativamente pior em dispositivos de baixo custo. O LCP mede o tempo que leva para carregar o maior elemento de conteúdo visível na tela do usuário.

Um LCP alto pode frustrar os usuários e fazer com que abandonem um site ou um aplicativo. É por isso que 4GB de RAM já parece não ser suficiente em um celular. A quantidade de aplicativos consome quase toda a capacidade e deixa muito pouco disponível para outros funcionamentos cotidianos.

Recomenda-se que, no mínimo, com as funções mais básicas do mundo digital atual, são necessários telefones celulares com pelo menos 8GB de RAM. Esta memória, como sempre dissemos em nosso portal, é muito mais importante do que a quantidade de armazenamento.