O Sistema Solar chegou a ter 15 planetas orbitando a estrela central: o que aconteceu com esses planetas?

O Universo é uma fonte inesgotável de mistérios. Com 13.800 anos de existência (podem ser o dobro), os cientistas estão investigando cada detalhe de sua formação e composição. O próprio Sistema Solar, gigante para nós, mas mínimo quando comparado com as vastas extensões da galáxia, ainda esconde muitos segredos a serem descobertos.

Um deles é a formação em seus estágios iniciais. Todos os cientistas concordam que nosso sistema possui uma estrela central e oito planetas. No entanto, na era primitiva, teoriza-se que havia um total de 15 planetas que existiam em nosso bairro galáctico.

Plutão poderia ser um deles. Considerado hoje como um anão, há algumas décadas, quando ainda estávamos na escola, era contado como um mundo. A ele se somam outros anões como Ceres, Haumea, Makemake e Eris. Estes cinco completariam 13 mundos, se no passado tivessem o tamanho adequado para obter a qualificação de planetas.

Restam apenas dois que, segundo as teorias, existiram, mas hoje estão desintegrados e se tornaram poeira cósmica ou talvez sejam esses asteroides que atravessam os terrenos do Sistema Solar.

Argumentos para a existência desses planetas no Sistema Solar

Para chegar a essa conclusão, os cientistas argumentam que nas simulações que fazem sobre a formação do Sol e dos mundos ao seu redor, há não menos de 15 planetas orbitando a estrela central. São cálculos matemáticos que, para eles, são irrefutáveis.

Baseiam-se no fato de que os asteroides e cometas são considerados remanescentes da formação do Sistema Solar. Ao estudá-los, os cientistas podem obter pistas sobre a quantidade e o tipo de planetas que existiram no passado.

Na verdade, alguns até podem ter sido expulsos pela força gravitacional do Sol. Existe uma teoria que sugere a existência de um planeta oculto um pouco além do Cinturão de Kuiper, localizado em uma região conhecida como a Nuvem de Oort.